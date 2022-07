La Comissió Europea dona llum verda a l’acord entre la Lligue1 francesa i el CVC

L’organisme encarregat de garantir la competència lleial de la Comissió Europa ha dictaminat que l’aliança assolida entre la LFP (Lliga de Futbol Professional francesa) i el fons CVC per gestionar els drets televisius del futbol gal no incorre en problemes de competència i que s’ajusta al reglament, en no detectar solapaments d’interès entre les dues societats, ja que les relacions verticals entre elles són “limitades”, segons el comunicat emès per aquesta institució.

Aquesta resolució s’ha dut a terme seguint un procediment de control de concentracions més simple, que l’organisme utilitza en els casos més senzills de resoldre.

L’acord entre la LFP francesa, que posa en marxa cada any la Ligue1, i el fons CVC es va signar el mes d’abril passat, a través del qual els clubs rebran uns 1.500 milions d’euros en concepte de drets audiovisuals mitjançant la filial comercial, MediaCo, acabada de crear.

A més, aquesta quantitat també servirà per alleujar la situació econòmica dels clubs francesos, molt malmesa a conseqüència de la pandèmia. L’aportació monetària de CVC al futbol professional francès s’ha basat en una valoració econòmica d’11.500 milions d?euros, molt per sota dels prop de 25.000 milions de valoració de LaLiga.

L’acord de LaLigue1 ratificat per la Comissió Europea segueix l’estela de l’aliança assolida al desembre entre LaLiga i CVC, aprovada per 39 de 42 clubs a la seva assemblea, i que està marcant una nova era al futbol europeu.

Amb aquesta aliança LaLiga ha aconseguit injectar a la competició espanyola 1.994 milions d’euros, que permetran avançar 20 anys la modernització integral del futbol professional espanyol i faran encara més atractiva una de les competicions futbolístiques més prestigioses a nivell internacional.