Detingut l’autor d’un tiroteig a l’Hospitalet de Llobregat

Els Mossos d’Esquadra han informat aquest dissabte de la detenció del presumpte autor d’un tiroteig durant una baralla el passat mes de gener a l’Hospitalet de Llobregat. Fa dotze dies que se’l va detenir després d’una investigació exhaustiva. L’arrestat té una causa pendent per homicidi dolós al seu país d’origen, fet pel qual té vigent una ordre d’extradició que previsiblement s’executarà. Al gener l’autor del tiroteig va disparar una arma de foc i va ferir una persona. Després, va canviar de domicili diverses vegades i va utilitzar identitats falses per evitar ser descobert.

Tot va passar a principis de gener a un local de menjar ràpid que els Mossos no han volgut especificar, tot i que ha transcendit que tot va succeir en el McDonalds situat a la carretera de Collblanc. A la zona de caixes d’aquest establiment va començar la baralla que va acabar amb un tiroteig. Els dos grups enfrontats van exhibir objectes contundents i després es van produir els fets.

Enmig de la baralla, un dels participants va marxar i després va tornar amb un revòlver a la mà. El va disparar tres cops contra els membres de l’altre grup, i una de les persones va rebre dos impactes de bala. Els trets, per sort, no van causar-li la mort i el servei d’emergències mèdiques el va traslladar a un hospital ràpidament.

Una investigació molt complicada

Els Mossos han tardat cinc mesos en donar amb la identitat de l’autor i la seva localització. El grup d’homicidis de l’AIC de la Regió Policial Metropolitana Sud va descobrir que l’autor encara residia a l’Hospitalet de Llobregat malgrat haver canviat molts cops de domicili i utilitzar identitats falses. L’autor, de fet, va deixar de banda els seus costums per evitar ser descobert i també es va desvincular de les seves relacions personals. L’investigat era molt curós per evitar que l’enxampés la policia, però finalment no ha pogut evitar-ho.

Un cop localitzat i detingut, l’home va ensenyar documentació italiana que no tenia res a veure amb les seves dades reals. Els Mossos van veure que tenia una ordre d’extradició del Jutjat Central d’Instrucció 1 de l’Audiència Nacional per haver assassinat un home al seu país d’origen. El detingut va passar de seguida a disposició judicial i es va decretar el seu ingrés a presó pels delictes d’homicidi dolós en grau de temptativa, lesions, tinença il·lícita d’armes i falsificació documental. Ara queda per resoldre aquesta extradició, però el més possible és que s’acabi produint pròximament.