El tercer tiroteig mortal als Estats Units en 10 dies augmenta la psicosi

Els Estats Units ha tornat a rebre una clatellada. Un altre tiroteig a la ciutat de Filadèlfia fa augmentar la por de la població i continua posant èmfasi en la causa principal dels crims: Les armes de foc. Aquest diumenge s’ha fet pública la notícia de que almenys tres persones han mort i unes altres onze han resultat ferides per un tiroteig en una de les zones més conegudes de bars i restaurants de la ciutat estatunidenca de Filadèlfia a última hora del dissabte. Un cop més, doncs, els Estats Units s’enfronta a les morts per arma de foc, la tercera vegada en només 10 dies, on ja han mort gairebé una trentena de persones.

Un tiroteig en una escola de Texas deixa 21 morts / DPA

L’incident ha començat sobre les 23.30 de la nit entre els carrers Second i South, abarrotats per centenars de persones que estaven acabant de sopar. “Diversos individus”, segons ha comunicat la policia nord-americana, haurien començat a disparar entre la gent. Les autoritats policials no ha revelat les identitats de les víctimes del tiroteig, i només s’han limitat a informar que dos dels morts són una dona de 25 anys i un home de 22 anys. També es desconeix l’estat dels ferits, set dels quals han estat traslladats a l’hospital Jefferson. La investigació dels fets segueix oberta i la policia espera trobar els culpables “molt aviat”, ja que un d’ells ha estat ferit mentre fugia.

Gairebé una trentena de morts

La primera crisi que va viure aquest últims dies el país va ser un tiroteig en una escola de primària de Texas, als Estats Units, que va causar almenys 21 víctimes mortals, 19 de les quals eren nens, alumnes del centre d’ensenyament, i dos adults. La massacre es va produir a l’escola Robb d’Uvalde, a l’estat de Texas. L’autor dels fets va ser un jove d’uns 18 anys que finalment va ser abatut per la policia, convertint-se en la última víctima.

Per si fos poc, també hi va haver un segons incident fa tant sols tres dies. Un tiroteig a un hospital de la ciutat estatunidenca de Tulsa, a l’estat d’Oklahoma, va acabar amb la mort de quatre persones i la del mateix atacant. L’individu es va dirigir al Natalie Medical Building, edifici de consultories mèdiques de l’Hospital Saint Francis, i va obrir foc principalment a la segona planta del centre. El tirador, que anava armat amb un rifle de llarga distància i una pistola, s’hauria suïcidat després de l’atac, segons va informar el departament de Policia de Tulsa. D’aquesta manera sumen un total de 29 morts per arma de foc en els últims 10 dies, unes xifres que denoten els problemes que té els Estats Units amb les llicències d’armes.