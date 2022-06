Els professors d’Ohio podran anar armats completant una formació de 24 hores

El congrés de l‘estat nord-americà d’Ohio ha aprovat aquest dissabte que els seus professors puguin anar armats un cop completin una formació de màxim 24 hores, tot i que no s’ha definit el període mínim. D’aquesta manera, l’estat vol intentar protegir als seus docents després del tiroteig que es va produir fa una setmana a una escola de primària de Texas que se va endur la vida d’unes 20 persones, entre elles dos professors. Aquesta nova norma és opcional i no s’aplicarà de manera obligatòria a tot el personal.

Ohio, que està governat pel Partit Republicà, ha decidit donar la possibilitat al seu professorat d’anar armat a l’escola. Aquest dissabte s’ha fet efectiva la mesura que només demana un compliment màxim de 24 hores de formació per saber fer funcionar una arma de foc. Aquesta formació, tal com ha explicat el govern de l’estat en un comunicat, estarà “basada en l’escenari” o en situacions simulades on els docents haurien de fer servir la seva arma. A més, també han anunciat que se’ls faran proves anuals per revisar els seus antecedents i en algun cas retirar el privilegi.

Famílies abandonen l’escola després del tiroteig a Texas / DPA

Fins ara un mestre havia de convertir-se en agent de pau amb més de 700 hores de formació per a poder portar una arma. Un policia rep 60 hores de formació sobre armes de foc, de les quals 46 són en camp de tir. La llei ha estat aprovada definitivament amb 54 vots republicans a favor i 31 vots demòcrata i dos republicans en contra. Fins a dotze congressistes no han votat.

Opinions diverses de la població envers la notícia

Tot i que el tiroteig va ser un fet traumàtic per la població de l’estat d’Ohio, no tothom està a favor d’aquesta nova llei. Grups com a Mares per la Rendició de Comptes, Mares Exigeixen Mesures, l’Associació Educativa d’Ohio o la Fraternal Ordre de Policia d’Ohio han advertit que aquesta nova llei faran que les escoles siguin molt menys segures. D’altra banda, l’Associació d’Armes de Foc Buckeye serà el contrari. “Hem après amb el temps que com més ràpidament s’ataca a un assassí actiu, més vides se salven”, ha apuntat un portaveu del grup, Rob Sexton.