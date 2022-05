L’assassí de Texas es va atrinxerar a una sala i va matar els nens un per un

L’assassí de l’escola de Texas que va matar 19 nens i 2 adults aquest dimarts es va atrinxerar a la sala d’actes del centre amb totes les seves víctimes i les va anar matant una per una. El jove de 18 anys identificat com el tirador, Salvador Raimondo Ramos, va estar una estona dins la sala d’actes amb els nens i després es va decidir a executar-los, tal i com ha explicat el portaveu del Departament de Seguretat Pública de Texas, el tinent Chris Olivarez. Olivarez ha assenyalat en roda de premsa la “total maldat del tirador”, que va anar assassinant els nens un per un i posteriorment va matar els dos adults que hi havia a la sala. No és el primer cas d’una massacre a Texas.

Segons informa la CNN, els agents que van detenir l’assassí van haver d’inspeccionar tota l’escola abans de trobar-lo. Un cop el van trobar, van haver de forçar el pany de la sala d’actes i posteriorment el van abatre. L’assassí no va sortir viu del centre. Segons Olivarez, l’assassí portava posada una armilla antibales “utilitzada normalment per equips tàctics com els SWAT”, i un rifle d’assalt, el que demostra que l’atac estava premeditat.

Olivarez no ha confirmat el nombre de nens que poden estar ferits, però sí que ha notificat el nombre total de morts. “Era una sala d’actes petita, hi podia haver entre 25 i 30 estudiants, no tinc el número exacte. Era el típic on hi ha grans grups de nens tots junts, sense cap lloc on anar”, ha explicat en una descripció de la sala d’actes.

“Moltes preguntes sense resposta”

“Hi ha moltes preguntes sense resposta”, ha lamentat Olivarez, que ha avançat que les autoritats de Texas estan treballant a hores d’ara amb l’FBI per tal de determinar si l’escola era un objectiu específic de Ramos. “Estem mirant si hi havia algun indicador, alguna bandera vermella, mirant xarxes socials”, ha assegurat. “El que sabem sobre el tirador és que residia aquí en Uvalde, va assistir a una de les escoles secundàries locals, vivia amb els seus avis, estava desocupat, sense amics, sense nòvia que puguem identificar en aquest moment, sense antecedents penals, sense afiliació a colles tampoc”, ha assenyalat.

La primera víctima de Ramos va ser la seva pròpia àvia, a la qual va disparar abans d’irrompre a l’escola. La dona està viva i estan intentant localitzar el seu avi i a altres familiars propers.