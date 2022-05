Investiguen un agent fora de servei per encanonar un home a Vilafranca

La Policia Local de Vilafranca del Penedès investiga l’actuació d’un agent fora de servei que el divendres passat va encanonar un home durant una discussió enmig del carrer. Segons informa TV3, l’agent ha explicat que passejava pel carrer quan el conductor d’una furgoneta va fer gestos obscens a la seva parella. Quan li va recriminar la seva actitud, l’home va aturar el vehicle i es va encarar amb ell.

L’Ajuntament de Vilafranca assegura que l’agent es va identificar i li va reclamar que marxés. Va ser llavors quan l’home, que té antecedents policials i diversos requeriments pendents, se li va abraonar, el va empènyer i el va intentar colpejar. Sempre segons la versió de l’agent, durant la baralla el policia es va defensar i li va caure a terra la seva pistola, per la qual té un permís d’armes.

Se le cae una pistola en medio de una pelea en plena carretera



📹 Vilafranca del Penedès, Barcelona pic.twitter.com/jueCiEXvJz — SocialDrive (@SocialDrive_es) May 28, 2022

En el vídeo publicat per SocialDrive, que s’ha fet viral, es pot veure com l’agent recull l’arma del terra, encanona l’home durant uns segons i després la torna a guardar mentre continua la baralla. Diversos conductors intervenen en la discussió i intenten posar pau. L’Ajuntament ha assegurat que l’arma estava desmuntada i no podia disparar. La parella de l’agent va trucar a la Policia Local, que ha obert una investigació interna sobre els fets.

El conductor de la furgoneta, un home de 53 anys i veí d’Olèrdola, va acabar detingut per atemptat contra l’autoritat. Té diversos antecedents per lesions, trencar una condemna, robatori i furt. Ha estat denunciat fins a nou vegades i tenia quatre requeriments pendents de la justícia.

ℹ Paral·lament la Policia Local ha obert una investigació interna per analitzar l'actuació. https://t.co/tEcPeybzea — Ajuntament de Vilafranca del Penedès (@VilafrancaAj) May 30, 2022

La CUP de Vilafranca ha qüestionat l’actuació de l’agent i s’ha posat en contacte amb el regidor de Seguretat Ciutadana de la localitat, Joan Manel Montfort, per exigir-li explicacions sobre el protocol policial de l’ús d’armes de foc que té la policia local. El partit considera que l’agent “fa un ús desproporcionat de la força” perquè “encanona amb la pistola al cap” de l’home.