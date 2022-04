Detingut l’autor del tiroteig de Nova York

La Policia de Nova York ha anunciat aquest dimecres la captura de Frank Robert James, un veí de la ciutat de 62 anys al qual es considera autor del tiroteig al metro de Nova York d’ahir que va deixar una vintena de ferits, deu dels quals per ferida de bala. Els fets van deixar a mig món consternat a causa de les imatges que es van publicar a les xarxes socials. Les autoritats policials ja havien descartat l’atac periodista i van acabar topant amb James, el qual va anunciar a la plataforma Youtube que volia “matar”. Pel que fa als motius de l’atac, els responsables municipals no han volgut avançar cap hipòtesi, i han indicat que la investigació continua oberta.

En una compareixença de premsa, responsables de l’Ajuntament de Nova York han afirmat que es presentaran a la causa contra James perquè tenen el convenciment “més enllà de qualsevol dubte raonable” que el detingut va “intentar matar ciutadans” en l’atac al metro. També han explicat que des d’ahir s’ha estat fent un examen exhaustiu de totes les gravacions de les càmeres de seguretat instal·lades al metro i a les immediacions del lloc dels fets, que han estat crucials per a la detenció.

Imatges del tiroteig de Brooklyn que circulen per les xarxes socials / Twitter

L’home amb la màscara antigas

Aquest dimarts passat un home que duia una màscara antigàs ha obert foc en aquesta estació de metro i ha ferit diverses persones. L’home duia una armilla taronja de la construcció i segons la policia ha fugit del lloc dels fets. Els Bombers han informat que hi hauria almenys 16 ferits que han estat traslladats a centres hospitalaris. Pel que fa a l’autor, encara se’l busca i no es sap el motiu pel qual hauria obert foc contra diverses persones a l’andana del metro, tot i que no es considera un atemptat terrorista.