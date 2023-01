Pla d’intel·ligència dels Mossos contra les violacions per submissió química

Els Mossos d’Esquadra porten a terme un pla d’intel·ligència policial per afrontar els diferents tipus d’agressions sexuals, com ara les violacions mitjançant submissió química. És a dir, més enllà de la investigació tècnica, la Unitat Central d’Agressions Sexuals ha assumit el que s’anomena la “generació de coneixement respecte a aquesta tipologia delictiva”. Un sistema a través del qual la policia catalana vol tenir una “resposta proactiva sobre aquests delictes”. Així ho estableix un informe del departament d’Interior aportat al Parlament el passat 7 de desembre, on s’informa dels set casos denunciats de violació per submissió química. Una estadística que es relaciona amb les famoses punxades en locals d’oci nocturn durant els mesos de juliol, agost i setembre.

De fet, la policia catalana ja tenia parada l’orella en aquest tipus de delicte, perquè la Comissaria General d’Informació tenia coneixement de casos registrats a França, el Regne Unit o fins i tot les Illes Balears i a Navarra. “Quan passa a l’altra banda de la frontera, ja podem imaginar que més aviat que tard arriba a Catalunya”, assegura un dels comandaments responsables de la comissaria. D’aquí la reacció immediata d’Interior, conjuntament amb Salut i Igualtat i Feminismes, d’elaborar un Procediment d’actuació davant les punxades en locals d’oci.

Intel·ligència per combatre el fenomen

L’agressió sexual a través de la submissió química no és un fenomen del tot estrany, però la diferència es troba amb el que es coneix com la “punxada”. Fins ara aquest tipus delinqüencial implicava alcohol o bé posar algun tipus de droga o somnífer en una beguda. De fet, un dels sistemes preventius recomanats era posar tapes als gots. Entre el gener del 2021 i el juny del 2022, un total de 288 dones havien denunciat algun tipus de submissió química amb alcohol o bé amb drogues a la beguda. A partir de l’estiu, però va aparèixer el sistema de la punxada que es va afegir al llistat dels delictes contra la indemnitat i llibertat sexual.

La feina d’investigació contra el fenomen té diversos fronts, com són la prevenció, un redactat més exhaustiu de l’atestat policial, l’atenció i seguiment de les víctimes, la investigació tècnica del delicte i la formació dels agents implicats. A tot això, els Mossos hi afegeixen la generació del coneixement i intel·ligència. “Hem de treballar la informació dels fenòmens com la violència sexual, que tenen un elevat impacte social i convé tenir molta informació per entendre com es desenvolupa el fenomen i com es combat”, asseguren des de la Prefectura. Per fer-ho, segons l’informe, els Mossos treballen amb “un sistema d’informació policial per classificar i individualitzar cada fet denunciat o conegut”.

Part del document de prevenció de les punxades químiques/Mossos

Un protocol de treball

L’alarma disparada a l’estiu va fer reforçar el protocol davant el risc de punxades. De fet, l’informe presentat al Parlament enumera set casos de violació per submissió química entre juliol, agost i setembre. Ara bé, els Mossos alerten que en els casos punxades que s’havien detectat fins al 29 de juliol no s’havia produït cap tipus de fet delictiu posterior, ja sigui relacionat amb violències sexuals o amb delictes contra el patrimoni, com ara robatoris. El creixement del fenomen va esperonar la presentació de denúncies. D’aquí que es va decidir ampliar el perímetre de prevenció reforçant el sistemes de detecció i control.

Per portar-ho a terme i tenint present la “dimensió comunitària del fenomen” s’establia un marc de treball que implicava personal dels espais d’oci, de serveis públics de transport, l’entorn de la víctima així com i qualsevol persona que, en general, pugui detectar comportaments estranys. Els Mossos admeten que la punxada genera “terror sexual” però insisteixen que les estadístiques fa temps que mostren que la submissió química és més aviat per altres sistemes. L’Hospital Clínic de Barcelona -un dels centres de referència- detalla en les seves dades que l’any 2021 va atendre 468 persones per algun tipus de violència sexual, el 30,2% dels casos hi havia indicis de submissió química.