El Govern actualitza el protocol per fer front a les punxades

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha actualitzat avui els protocols per fer front les punxades als espais d’oci nocturn com ara les discoteques. Segons un comunicat de l’executiu, “l’objectiu és reforçar els circuits de prevenció, atenció i denúncia ja existents, de manera que es pugui abordar el nou fenomen amb la màxima coordinació i eficiència”.

El nou pla l’ha elaborat les conselleries d’Igualtat i Feminismes, juntament amb el de Salut i Interior, i hi recull informació bàsica sobre aquest nou fenomen i com millorar-ne la prevenció. Concretament, detalla com ha d’actuar el personal dels espais d’oci, de transport públic i l’entorn de la persona afectada.

Què fer davant la sospita?

Si s’intueix que es pot haver produït una punxada, el protocol estableix que la importància de fer cas de les sensacions de la persona, i de demanar o oferir suport. Recomana evitar anar a casa directament i dirigir-se a un centre sanitari de forma immediata. Les víctimes, si és possible, han d’anar-hi acompanyades.

El centre sanitari haurà de seguir el protocol de punxada accidental. A continuació caldrà valorar l’activació del protocol de profilaxi postexposició a VIH, una intervenció que cal realitzar durant les primeres 72 hores posteriors a la punxada. En cas que se sospiti que hi ha pogut haver una agressió sexual, s’activarà el protocol d’atenció a agressió sexual recent.

Exterior d’una discoteca | Europa Press

Acompanyament a la víctima i denúncia de la punxada

Si és necessari, el centre sanitari proporcionarà un servei de psicologia. Les persones afectades per una punxada poden dirigir-se a les comissaries dels Mossos d’Esquadra per tramitar una denúncia.

El protocol demana als locals d’oci nocturn reforçar les estratègies de prevenció en els espais d’oci, i millorar la coordinació amb tots els agents implicats.