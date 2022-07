Mossos i Fecasarm es reuneixen per abordar les punxades a discoteques

Els representants dels Mossos d’Esquadra i de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) s’han reunit aquest dimarts per a abordar la violència sexual i les cinc denúncies per punxades en espais d’oci nocturn a Catalunya, entre altres temes. Pel que fa aquest segon punt en l’ordre del dia, cal recordar que és una nova pràctica que s’ha estès per Catalunya i, tot i que no hi ha hagut agressions sexuals a les víctimes, sí que s’han detectat casos d’aquest nou mètode.

Joves davant d’una discoteca a Barcelona el juny passat / EP

El secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, ha explicat aquest dimecres que durant la reunió la policia catalana ha explicat “el pla d’actuació del cos davant la violència sexual i les mesures que es volen prendre per a minimitzar els casos d’agressions d’aquesta classe”. I és que, d’ençà de l’aparició d’aquesta nova pràctica, ambdós entitats han de treballar plegades per tenir clar el protocol d’actuació, tant per part de la policia com per part de les discoteques. En aquest sentit, Boadas ha detallat que incrementaran la presència policial en espais d’oci nocturn i destinaran més patrulles estàtiques en aquests espais per a dissuadir els diferents delictes que puguin succeir.

Un mètode que ja és comú a Bèlgica i França

Tot i que les punxades s’han convertit en una novetat a Catalunya, hi ha altres països d’Europa que ja veuen que és una pràctica més comú. De fet, les primeres denúncies han estat a Bèlgica i a França, on algunes noies han estat víctimes d’agressions sexuals que han estat possibles gràcies a que les han drogat amb alguna substància injectada de manera intravenosa, és a dir, amb el mètode de la punxada.

A Catalunya, els Mossos també han parlat sobre les cinc denuncies que ja s’han posat per punxades i han deixat molt clar que no es pot afirmar ni desmentir que les noies han patit punxades, però si que no han patit cap mena d’agressió sexual. Tot i això, les autoritats deixen clar que extremaran les mesures en discoteques i continuaran alerta per possibles nous casos.