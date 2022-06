Detingut per abusar d’una turista dies després de ser absolt d’una violació

Els Mossos d’Esquadra han detingut un jove de 29 anys per abusar sexualment d’una turista a la platja de Lloret de Mar (Selva). Segons les declaracions de la víctima, la policia sospita que el jove podria haver drogat a la turista per fer-li tocaments sense el seu consentiment. A més, l’agressor feia pocs dies que havia estat absolt per haver violat presumptament a una altra noia l’estiu del 2020. El suposat agressor ja ha estat detingut per la policia i se l’acusa d’un delicte d’agressió sexual. Tot i això els mossos encara estan investigant els fets.

Imatge d’arxiu dels Mossos d’Esquadra

La suposada agressió sexual va passar la matinada de dimarts, quan els joves -que s’havien conegut feia poques hores- van anar junts a la sorra de la platja de Lloret. Allà, segons va relatar la turista, ell li va oferir una cigarreta. Després de fumar-la, la jove es va trobar malament. Tan sols recorda que el noi va començar a fer-li tocaments. A partir d’aquí, ella mateixa explicava que havia quedat inconscient i es va despertar mig nua a la platja. Segons va explicar la turista als mossos, abans de perdre el coneixement, sí que recordava que el jove va començar a fer-li tocaments. I tot i que ella li repetia que s’aturés, ell no li feia cas. La policia va portar la noia fins a l’hospital de Calella (Maresme) perquè, com marquen els protocols en aquests casos, els metges li fessin una exploració. Després, la turista va presentar denúncia als jutjats.

Un agressor absolt, però reincident?

El jove detingut feia escassament quinze dies que havia sortit de la presó. Hi havia ingressat a mitjans de juliol del 2020, quan els Mossos d’Esquadra el van detenir després que una noia de 21 anys denunciés que l’havia perseguida pel carrer, també a Lloret de Mar, i l’havia violada en una zona enjardinada.

El judici es va celebrar a principis de maig a l’Audiència de Girona. El jove s’enfrontava a una condemna de fins a 12 anys de presó. El tribunal, però, el va absoldre i també va ordenar que se l’alliberés. Feia gairebé dos anys que estava en preventiva. La sentència recollia que, tot i que el relat de la denunciant era “persistent”, el tribunal tenia “dubtes raonables” que el jove hagués comès la violació. Entre d’altres, perquè la instrucció del cas va ometre elements clau.