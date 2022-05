La noia violada a Igualada diu que no recorda res de l’agressió

La menor violada a Igualada la nit de la Castanyada del 2021 ha explicat davant el jutge que no recorda res de l’agressió ni dels 10 dies posteriors. La noia ha declarat de manera telemàtica acompanyada de psicòlegs, que han estat els encarregats de traslladar-li les preguntes dels advocats i del fiscal. Segons el seu advocat, Jorge Albertini, el jutjat d’Igualada ha acceptat la seva declaració com a prova preconstituïda, per la qual cosa no haurà de tornar a declarar durant el judici i evitarà la “doble victimització”.

“Son moments difícils i complicats”, ha assegurat Albertini, que ha recordat que la noia encara té seqüeles físiques i psicològiques arran de la brutal violació. La noia ha declarat durant 15 minuts i de manera telemàtica des d’un altre jutjat per evitar coincidir amb l’acusat. El presumpte agressor, a casa del qual es van trobar restes de l’ADN de la víctima, està en presó preventiva per un delicte d’agressió sexual i un altre d’intent d’homicidi per haver deixat la noia abandonada al descampat on la va violar.

L’advocat de la noia violada a Igualada, Jorge Albertini, atén la premsa / ACN

L’agressor segueix “impertèrrit” la declaració de la menor

L’advocat de la menor ha assegurat que la noia no recorda res pel trauma de l’agressió sexual i les seqüeles del cop fort que va patir al cap. “Ella ha esborrat els fets i prefereixo que sigui així”, ha dit Albertini. Segons el seu testimoni, l’últim que recorda és haver sortit de la discoteca amb un amic. L’advocat creu que tot i que la noia no pugui identificar el seu agressor, hi ha prou proves incriminatòries per condemnar-lo. “Està pilladíssim”, ha afirmat. Albertini ha explicat que el jove ha seguit “impertèrrit” la declaració de la menor i amb un “cert menyspreu a tot el que passava”.

Aquest dilluns ja havia declarat davant el jutge el transportista que va trobar la noia abandonada en un descampat. L’home va relatar que va trobar la menor a terra, en posició fetal i tremolant, i que en un primer moment va pensar que era un maniquí. Quan es va adonar que era una persona i que estava inconscient i malferida, la va tapar amb una jaqueta i va avisar els serveis d’emergència. La noia va patir lesions de gravetat que l’han obligat a passar per quiròfan en diverses ocasions i ha perdut el 90% d’audició d’una oïda.