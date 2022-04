Presó per al detingut per violar una noia a Igualada

El jutjat número 4 d’Igualada ha enviat a presó sense fiança el detingut per violar una menor de 16 anys a Igualada la nit de la Castanyada. La causa està oberta per agressió sexual i assassinat en grau de temptativa. El jove va ser detingut dijous per agredir sexualment una noia al polígon industrial Les Comes d’Igualada, quan la víctima es dirigia a l’estació de tren després de sortir de la discoteca Epic. El detingut només ha respost les preguntes del seu advocat. La causa segueix secreta, ha informat l’agència ACN.

El noi havia passat aquest dissabte al matí a disposició judicial. El jove, que té antecedents policials per abusos sexuals, va ser arrestat dijous al pis on vivia al centre de la capital de l’Anoia. Els Mossos van escorcollar el seu habitatge durant vuit hores, amb ell al davant. Des d’allà se’l van emportar a la comissaria d’Igualada, i aquest dissabte l’han conduït davant del jutge. La detenció es va produir després de més de cinc mesos d’investigació per part dels Mossos. Els fets van passar al polígon industrial Les Comes, quan la víctima es dirigia a l’estació de tren després de sortir de la discoteca Epic.

La Generalitat es personarà com a acusació popular en la causa judicial contra el presumpte violador. La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, va celebrar l’arrest del presumpte agressor “perquè implica que per fi es podrà fer justícia”. Verge va reivindicar que cap agressió cap a les dones ha de quedar impune i va posar en valor la feina d’investigació dels Mossos d’Esquadra. La consellera va valorar que els processos judicials “ajuden” a la recuperació de les víctimes i va fer una crida a respectar la intimitat de la jove i de la seva família per part dels mitjans de comunicació per no interferir en aquest procés de recuperació i evitar la victimització.