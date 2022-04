La mare de la noia violada a Igualada: “Per fi s’ha fet justícia”

La mare de la noia de 16 anys violada brutalment a Igualada ha celebrat la detenció del presumpte agressor gairebé sis mesos després. “Per si s’ha fet justícia divina i policial”, ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio. La mare, que vol mantenir-se en l’anonimat, ha assegurat que està en xoc per la notícia. “M’he despertat de cop. No m’ho creia”, ha explicat sobre la trucada de matinada que ha rebut per part dels Mossos d’Esquadra. “Després de tants mesos esperant, per fi ha arribat el dia”.

La noia encara s’està recuperant de les seqüeles que li va provocar la violació. “Les lesions físiques que trigaran molt temps a curar-se i les psicològiques no ho faran mai”, ha lamentat la mare. “Té moments de tot. Intenta passar pàgina, estar bé, però és molt complicat“. Un camioner va trobar la noia en un descampat, greument ferida, després que el violador l’hagués abandonat. Els Mossos han detingut un jove de 20 anys com a presumpte autor de la violació i ha escorcollat casa seva durant el matí per buscar proves incriminatòries.

Acusacions particulars

L’Ajuntament d’Igualada ha reiterat que es vol personar com a acusació particular en el judici contra el jove, que segons fonts policials tenia antecedents per delictes sexuals, tot i que no coneixia la víctima. Per la seva banda, a Masquefa, on viuen la noia i el seu pare, han rebut la notícia amb alleujament. “Per fi ens hem llevat amb una molt bona notícia”, ha dit l’alcalde, Xavier Boquete, que ha revelat que el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, li ha enviat un missatge per comunicar-li la detenció.

“Vull agrair al conseller, amb qui sempre hem estat en contacte, qui ens ha donat la informació que podia donar-nos i escoltant la nostra desesperació per poder donar una resposta a la família“, ha dit Boquete. L’Ajuntament de Masquefa encara no ha decidit si es personarà com a acusació particular en el cas.