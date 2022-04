Els Mossos troben ADN de la noia violada a Igualada a casa del detingut

Els Mossos d’Esquadra han trobat restes de l’ADN de la noia violada a Igualada a casa del noi detingut. Segons ha avançat la periodista Anna Punsí al programa Planta Baixa, la policia científica, que va registrar la casa durant vuit hores, ha descobert proves que el vinculen amb la brutal violació de la noia de 16 anys fa mig any. El jove està en presó provisional per agressió sexual i assassinat en grau de temptativa.

L’advocat de la família, que demanarà presó permanent revisable per al jove, ha demanat a la policia catalana que busqui si hi ha més persones implicades en la violació. Segons es va saber poc després de la detenció, el noi té antecedents policials per delictes sexuals –hauria abusat de la seva germana–, però no coneixia la víctima ni havia tingut cap relació amb ella abans de la nit dels fets.

Els Mossos registren el domicili del detingut per la violació a Igualada / ACN

La persistència dels Mossos

Els Mossos van detenir el noi després d’una investigació molt llarga i marcada per la falta de pistes, ja que la noia no recorda pràcticament res del que va passar i el polígon industrial on va ser violada no disposava de càmeres de videovigilància. La policia científica va escorcollar casa seva en presència del noi, que després va ser traslladat a la comissaria d’Igualada, on un jutge va decretar presó sense fiança.

La Generalitat i l’Ajuntament d’Igualada es personaran com a acusació popular a la causa, que continua sota secret de sumari. “Per fi ha arribat el dia”. La consellera d’Igualtat, Tània Verge, va agrair la perseverança dels Mossos d’Esquadra perquè la detenció del jove “implica que per fi es podrà fer justícia” i espera que el judici del violador ajudi a la recuperació de la víctima.

La noia encara té seqüeles

La noia, que viu a Masquefa amb el seu pare, encara s’està recuperant de les greus seqüeles físiques i psicològiques que li ha deixat la violació. “Les lesions físiques que trigaran molt temps a curar-se i les psicològiques no ho faran mai”, va lamentar la mare fa uns dies. “Té moments de tot. Intenta passar pàgina, estar bé, però és molt complicat“. Un camioner la va trobar abandonada en un descampat a prop de l’estació de tren d’Igualada i la noia estava tan greument ferida que en un primer moment va pensar que era morta.

La mare de la noia violada va celebrar la detenció de l’agressor. “Per fi s’ha fet justícia divina i policial”. La família, que ha preferit mantenir-se en l’anonimat per protegir la seva filla, respira alleujada després de tants mesos d’espera.