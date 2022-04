Així van identificar els Mossos el violador d’Igualada

La detenció del violador d’Igualada gairebé sis mesos després de la brutal agressió a una noia de 16 anys a la sortida d’una discoteca ha generat molta expectació i també moltes preguntes sobre per què la policia catalana ha trigat tant temps a trobar-lo. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha donat alguns detalls sobre com els Mossos d’Esquadra va poder identificar el noi després d’una “minuciosa” investigació en la qual els agents han anat “descartant” sospitosos fins a arribar al detingut.

El jove, que està en presó preventiva, està acusat d’agressió sexual i assassinat en grau de temptativa, ja que s’ha sabut que li va robar l’abric i la va abandonar la noia inconscient i mig nua al carrer, on poc després un camioner la va trobar. Les lesions que havia patit eren tan greus que en un principi la va donar per morta.

Els investigadors dels Mossos van revisar les imatges de fins a 150 càmeres de seguretat al voltant de la zona del polígon de les Comes d’Igualada en una autèntica operació de “Gran Germà”. Gràcies a la multitud de càmeres, tant de l’Ajuntament com d’empreses privades, van localitzar un jove encaputxat que seguia la víctima i van poder identificar la roba que portava, en especial la seva caçadora i les sabates.

Una baralla abans de la violació, clau

Els investigadors li van perdre la pista pràcticament quan ja era a sobre de la víctima. El conseller d’Interior ha explicat que una baralla anterior a la sortida de la discoteca va ser clau per posar cara a l’agressor. Un grup de joves va colpejar i destrossar un vehicle i a través de les càmeres de seguretat van veure el mateix jove que seguia la víctima. Després, i gràcies a la feina de carrer i als interrogatoris d’alguns dels implicats, finalment van obtenir el nom del violador.

Agents dels Mossos irrompen a la casa del violador d’Igualada / CME

Un cop detingut, li van requisar el telèfon mòbil i van comparar la geolocalització del telèfon amb l’itinerari que havia seguit el jove encaputxat captat per les càmeres de seguretat. En veure que coincidia, van aconseguir proves sòlides per situar-lo al lloc dels fets. En paral·lel, la policia científica va anar a casa seva per buscar restes biològiques i utilitzant tecnologia punta van extreure ADN de la víctima de la roba que portava el dia de la violació. Després de passar a disposició judicial, l’agressor està a la presó a l’espera del judici.