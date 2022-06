Una exparella del violador d’Igualada relata que va abusar d’ella cinc cops

Una exparella del violador d’Igualada ha declarat davant del jutge que investiga el cas que el jove la pegava i que va abusar d’ella en almenys cinc ocasions, segons l’acta a la qual ha tingut accés TVE i que ha pogut confirmar l’ACN. La noia ha descrit el presumpte agressor com una persona narcisista, gelosa, agressiva i amb problemes amb l’alcohol. La jove també ha revelat que el pare del noi abusava d’ell, de la germana i de la mare.

Segons el relat de la noia, totes les agressions es van produir quan el jove estava borratxo i ha explicat que en una ocasió la va apallissar fins a deixar-la mig inconscient i després la va penetrar analment. La relació va durar set mesos, dels quals durant sis van compartir pis. La jove ha assegurat que va començar a sortir amb el detingut l’agost del 2021 i un mes després van anar a viure junts. Al principi la relació no era dolenta i que va empitjorar a mesura que el jove va començar a tenir un problema amb la beguda.

Cinc agressions amb el mateix patró

L’exparella ha relatat que quan s’emborratxava es posava agressiu i ha vinculat l’actitud del jove, que està en presó preventiva, amb els abusos que patia per part del pare, que també maltractava la germana –de qui va abusar– i la mare. La primera pallissa va tenir lloc a principis d’octubre, quan el jove la va colpejar en repetides ocasions i la va deixar mig inconscient. Posteriorment, va patir quatre agressions més, sempre amb el mateix patró.

Una furgoneta dels Mossos trasllada el detingut per la violació d’Igualada / ACN

El detingut arribava a casa borratxo, es discutia amb la seva parella –normalment per gelosia– i després l’agredia i abusava d’ella. En la seva declaració, la jove ha reconegut que en algunes ocasions el sexe després de les pallisses va ser consentit. També ha explicat com el jove pretenia aïllar-la del seu entorn i que va arribar un moment que només sortia de casa si també ho feia ell, per evitar problemes. La relació va acabar el febrer del 2022, quan la jove va decidir fugir de casa quan ell era a la feina.

La menor violada a Igualada no recorda res

La noia violada a Igualada la nit de la Castanyada del 2021 ha declarat al jutjat que no recorda res del dia de l’agressió ni dels 10 dies posteriors. La menor, que va declarar de manera telemàtica per no coincidir amb el seu agressor, va necessitar l’ajuda de psicòlegs per poder respondre les preguntes de la fiscalia i dels lletrats. El seu advocat, Jorge Albertini, va explicar que el presumpte agressor va seguir “impertèrrit” la declaració de la jove i fins i tot va mostrar un “cert menyspreu a tot el que passava”.