Nova instrucció de la Fiscalia per frenar les agressions a les dones

La fiscal en cap contra la violència sobre la dona, Teresa Peramato, ha fet un nou pas per aturar l’escalada d’agressions i feminicidis. Peramato ha enviat un escrit als fiscals delegats de violència de gènere a tot l’Estat a fi i efecte de coordinar actuacions, estratègies i mesures destinades a millorar la protecció de les víctimes. De fet, la instrucció té dues novetats claus que atorguen més autonomia al ministeri públic per demanar al jutge mesures i afegeixen més casos en què podran demanar dispositius telemàtics de control a possibles agressors.

El document, al qual ha tingut accés El Món, estableix que els fiscals “han de sol·licitar mesures cautelars per reduir el risc per a les dones i els seus fills encara que les víctimes no les demanin“. A més, indica que demanaran la instal·lació de dispositius telemàtics, quan no s’hagi demanat la presó provisional en situacions de “risc extrem”, “alt” o “mitjà d’especial rellevància”. Les noves instruccions arriben després que ahir mateix la fiscalia difongués el seu parer sobre informar a les víctimes dels antecedents dels seus agressors. Una opinió que demanava no automatitzar aquesta mesura.

Part de l’encapçalament de la nova instrucció de la fiscalia per lluitar contra la violència masclista

La fiscal en cap de violència contra la dona demana ser “proactius”

La instrucció demana als fiscals “ser proactius” amb l’estratègia de “procurar la màxima protecció de les dones i de les seves filles i fills, totes les víctimes d’aquesta violència”. D’aquí que demani “extremar la diligència a l’hora de valorar totes les circumstàncies personals” per tal de reclamar la pràctica, no només de les diligències d’investigació, sinó aquelles pràctiques que puguin ajudar a determinar el risc que estiguin sotmeses les víctimes. Per exemple, s’aposta per la “valoració forense del risc”. Una valoració per a la qual la fiscalia especialitzada demana més recursos i que hi hagi unitats a totes les fiscalies territorials. De fet, demana als fiscals que passin un informe abans del 15 de febrer per tal de recollir les mancances i les opinions sobre la implantació de més jutjats especialitzats en violència de gènere en el seu àmbit territorial.

Demanar dispositius telemàtics de control dels agressors

La fiscal de sala és especialment incisiva exigint als fiscals que tinguin present la valoració de risc policial per demanar el control telemàtic del possible agressor quan no demanin presó provisional. Així, prega als fiscals que en les situacions de risc “extrem” “alt” o “mitjà d’especial rellevància” interessaran “la instal·lació del dispositiu telemàtic de detecció de la proximitat, llevat que entenguin que és procedent acordar la presó provisional a fi de protegir les víctimes”.

En aquest sentit, l’ordre determina que si detecten que en la tramitació del procediment resultés un agreujament del risc (deduïble per les valoracions d’evolució del risc policial, informes forenses, per la declaració de la víctima, per incompliments de la mesura cautelar acordada o pel resultat d’altres diligències), se sol·licitarà també la instal·lació del dispositiu. De fet, també recalca que caldrà demanar aquesta mesura en els escrits de conclusions per garantir en la mesura del possible que quan l’agressor sigui condemnat compleixi la pena d’allunyament de la víctima.