Un home mata a punyalades la seva parella embarassada a Toledo

Un home ha matat a punyalades la seva parella embarassada a Escalona (Toledo). La delegació del govern espanyol contra la Violència de Gènere ha confirmat que investiga l’assassinat com a violència masclista. Fonts de la Guàrdia Civil han confirmat a Europa Press que ha detingut l’agressor, que tenia antecedents per un cas previ de violència de gènere que es va produir a Móstoles (Madrid), tot i que estava inactiu.

“Seguim amb moltíssima preocupació la confirmació d’un altre possible cas de violència masclista”, ha assegurat la secretària d’estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere. “És insuportable. Estem en estat d’alerta masclista. Tots els esforços són necessaris”. L’alcalde d’Escalona, Álvaro Gutiérrez, ha explicat que els serveis d’emergència han practicat una cesària d’urgència a la dona, de 32 anys, però no han pogut salvar la vida del nadó.

Cotxe de la Guàrdia Civil | Europa Press

La dona assassinada vivia des de feia uns cinc anys en una urbanització del municipi toledà i tenia dos fills més. L’alcalde ha explicat que la parella no era gaire coneguda al poble i que es desconeix on treballaven. El poble té previst celebrar un ple extraordinari i convocarà una concentració de rebuig per aquesta mateixa tarda, segons fonts municipals.

Presó per l’home que va matar la parella a Santa Perpètua de la Mogoda

L’home de 69 anys que va matar la seva de parella de 88 a Santa Perpètua de la Mogoda aquest dilluns ha entrat a presó. La jutgessa d’Instrucció de guàrdia de Sabadell ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a l’agressor. Va ser el mateix agressor qui va trucar el 112 i va confessar el crim. Els Mossos d’Esquadra es van desplaçar fins al seu domicili i van trobar el cos de la dona, que presentava signes de violència.

Segons el Ministeri d’Igualtat, enguany 48 dones han estat assassinades per violència de gènere aquest 2022. El nombre d’assassinats masclistes puja a 1.181 des que es van començar a comptabilitzar els casos l’any 2003.