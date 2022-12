Presó per a l’acusat d’assassinar la seva dona a Santa Perpètua de Mogoda

L’home de 69 anys acusat d’assassinar la seva dona, de 88 anys, el dia de Sant Esteve a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, entra a presó. La jutgessa d’Instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell assenyala que no hi ha antecedents judicials entre la parella, però ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al sospitós. El crim va tenir lloc durant la matinada d’aquest dilluns al número 15 de l’avinguda Mossèn Jacint Verdaguer, on vivia la parella; i l’home va trucar al telèfon d’emergències 112 per confessar. Els Mossos d’Esquadra van trobar el cos sense vida de la víctima a l’interior de l’habitatge, cap a tres quarts de set del matí, i van observar que el cadàver presentava signes de violència.

La investigació d’aquest nou crim masclista, el 12è del 2022 a Catalunya, està en mans dels agents de la Divisió d’Investigació Criminal, que continua oberta de manera provisional per delicte d’assassinat.

Minut de silenci

L’endemà de l’assassinat, unes 300 persones van participar en el minut de silenci davant de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda per mostrar el seu rebuig al crim. L’alcaldessa, Isabel Garcia, i la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, també s’hi van sumar. Verge va confirmar que, com és habitual en aquests casos, la Generalitat es personarà a la investigació judicial. L’alcaldessa va afirmar que el consistori demanarà ser acusació popular.

300 persones participen en el minut de silenci a Santa Perpètua de Mogoda per l’assassinat masclista d’una veïna de 88 anys | ACN

Un desembre tràgic

L’Estat espanyol està vivint un desembre tràgic. Es tracta del tercer mes més mortal des que existeixen registres en matèria de violència de gènere, el 2003; només per darrere dels de 2008 i 2015. A més, és el pitjor d’aquest 2022 a Espanya, en què vuit dones han sigut assassinades per les seves parelles. A més, hi ha dos morts que encara s’estan investigant i que podrien augmentar les xifres en els propers dies, tal com apunta Europa Press.