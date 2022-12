Verge i Montero donen suport a la denunciant del cas Gordillo

Hores després que de conèixer-se que el director del diari Principal i exdirector de Catalunya Ràdio i de l’ACN Saül Gordillo ha estat denunciat per una redactora del diari digital per agressió sexual, continuen sortint mostres de suport a la presumpta víctima, de 23 anys, a les xarxes socials. La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i la ministra d’Igualtat, Irene Montero, han publicat missatges als seus perfils de Twitter en què han expressat el seu suport a la jove periodista.

Verge ha escrit que “no va de sexe, va de poder” i fa una crida a “aixecar les catifes” perquè “aflorin tots els #Metoo”. A més, la consellera ha posat a disposició de la noia els serveis del seu departament i anima a altres “potencials víctimes” d’agressions sexuals a denunciar.

No va de sexe. Va de poder. I s’ha acabat la impunitat. Tot el suport a la denunciant. Que s’aixequin les catifes i aflorin tots els #MeToo



Oferim els serveis d’@igualtatcat a la dona afectada i encoratgem altres potencials víctimes a trencar el silencihttps://t.co/7zsDttqSf3 — Tània Verge Mestre (@taniaverge) December 21, 2022

Per la seva banda, Irene Montero ha repiulat el missatge de l’advocada Carla Vall i ha recordat que “la majoria de dones víctimes de violències sexuals no denuncien, perquè són violències normalitzades”. La ministra ha insistit en la importància de donar suport a la víctima quan fa el pas de denunciar, ja que moltes vegades no es fa “per por a no ser cregudes”.

La mayoría de mujeres víctimas de violencias sexuales no denuncian, porque son violencias normalizadas y por miedo a no ser creídas. Por eso cuando una da el paso, debemos estar todas ahí. Todo el apoyo a ella y a quienes le acompañan en este proceso. https://t.co/a23yAMMiIc — Irene Montero (@IreneMontero) December 22, 2022

Agressió sexual després del sopar de Nadal

Aquest dimecres a la nit, el diari Ara publicava que la treballadora havia denunciat el seu cap el dimarts a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sant Martí, a Barcelona. Segons recull la denúncia, després del sopar de Nadal del Principal, els treballadors, entre els quals Gordillo i la redactora, es van dirigir a la sala de festes Apolo, on es va produir la presumpta agressió sexual. Segons la versió de la denunciant, cap a les tres de la matinada, Gordillo, de 50 anys, hauria agredit la jove redactora, de 23, quan estaven demanant una copa a la barra, i l’hauria tocat per dins dels pantalons. L’endemà, després de patir un atac d’ansietat que li va durar hores i poder superar l’estat de xoc, es va dirigir al CAP i, 20 dies després, va denunciar el que encara és el seu cap.