Allau de mostres de suport a Montero després d’un atac masclista de Vox

La ministra d’Igualtat, Irene Montero, ha rebut aquest dimecres un atac masclista per part de la diputada d’ultradreta Carla Toscano, que li ha dit que l’únic mèrit que té és “haver estudiat en profunditat a Pablo Iglesias. Montero ha rebut moltes mostres de suport dels membres del govern i altres partits com ara ERC després de l’atac de Vox. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que negar la violència masclista és una manera d’exercir-la i que “pujar-la a la tribuna del Congrés és travessar una línia intolerable“. Per la seva banda, la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Yolanda Díaz, també ha considerat “intolerable” que es diguin “insults i atacs masclistes” al Congrés.

“No tot s’hi val en política. El nostre país és millor que el partit de l’odi”, ha assenyalat Díaz a les xarxes socials i ha mostrat obertament el suport a Montero malgrat no haver-li mostrat en els últims dies, quan la Llei del ‘només sí és sí’ ha posat la ministra d’Igualtat al centre de totes les crítiques. També ha mostrat la seva solidaritat el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que ha fet una piulada a Twitter on ha dit: “Maleïts siguin els feixistes que parlen i els covards que callen”.

Malditos sean los fascistas que hablan y los cobardes que callan. pic.twitter.com/iytWxzkeIY — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 23, 2022

“Som moltes i molts més”

A banda, també li ha mostrat suport la ministra d’Educació, Pilar Alegría, que com la mateixa Montero ha dit a Toscano al faristol del Congrés ha assenyalat: “Som moltes i molts més. Que l’odi, el soroll i els insults no ens despistin, nosaltres a continuar construint un país millor, més igualitari i més feminista”.

Alegría ha fet referència a la intervenció de Montero posterior a l’atac de Toscano. La ministra d’Igualtat ha demanat que s’incorpori al diari de sessions la “violència política que s’està exercint en aquest moment en la seu de la sobirania popular” per part de Vox perquè és important “que no s’esborri“. “Que després de mi no en vingui cap altra, perquè tothom pugui recordar la violència política i els qui l’exerceixen. I també perquè es pugui saber que les feministes i les demòcrates som més i pararem els peus a aquesta colla de feixistes amb més drets”, ha dit Montero des del faristol.

El PP ha mostrat suport a Montero amb matissos. En aquest sentit, la secretària general del PP, Cuca Gamarra ha dit que Montero “ha d’assumir responsabilitats polítiques per una llei que té uns efectes nefastos, dels quals la vam advertir, però ningú no té dret a ofendre-la i entrar a la seva vida personal“. “Ni a la seva, ni a la de ningú. El respecte és imprescindible en política”, ha afegit en una piulada a Twitter.