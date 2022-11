Sánchez s’oposa al límit del preu del gas de la UE pels “efectes perversos”

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha rebutjat el topall al preu del gas de 275 euros de la Unió Europea perquè considera que és “insuficient” i pot tenir “efectes perversos”. Sánchez ha promès que el govern espanyol serà “contundent i rotund” per combatre aquesta proposta de límit al preu del gas que ha fet aquest dimarts la Comissió Europea. El president espanyol creu que aquesta proposta és “clarament insuficient” i, a més, ha avisat que podria tenir “efectes perversos” que acabin provocant “un augment de preu”. Totes aquestes afirmacions les ha fet en una roda de premsa on ha assenyalat que durant el pròxim Consell Europeu -previst per al 14 i 15 de desembre- el govern espanyol reclamarà l’aprovació d’una proposta que “realment obeeixi al desafiament al qual s’estan enfrontant les indústries i les famílies”.

“El que exigim a la Comissió Europea és un compromís europeu i una ambició que en aquesta proposta no s’està veient”, ha afegit el president espanyol, que considera que la Unió Europea va “endarrerida”. “Cal voluntat política i és el que demanem“, ha conclòs en aquesta compareixença davant dels mitjans de comunicació.

El president espanyol, Pedro Sánchez, s’oposa a la proposta de topall del gas | ACN (Pool Moncloa/Fernando Calvo)

“Una presa de pèl”

Aquestes afirmacions coincideixen amb les de la vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, que ha titllat la proposta de la Comissió Europea de ser “una presa de pèl”. Ribera creu que la Comissió Europea “no s’ha pres seriosament aquest exercici”, pel que cal “canviar moltíssim d’actitud” si es pretén assolir un acord conjunt per abaixar el preu del gas. “Aquesta no és una proposta seriosa”, ha criticat Ribera en una atenció als mitjans als passadissos del Congrés aquest dimecres al matí. La ministra creu que aquest límit de 275 euros “genera justament l’efecte contrari al desitjat” perquè “indueix a un increment artificial de preus posant en risc totes les polítiques de contenció de preus”.