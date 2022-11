La UE aprova la formació de 15.000 soldats nous per a Ucraïna

Llum verda a la formació de 15.000 soldats per a Ucraïna. Aquest dilluns, els ministres d’Exteriors de la Unió Europea (UE) han aprovat que es posi en marxa la missió d’entrenament a l’exèrcit ucraïnès. En concret, es preveu que els prop de 15.000 nous soldats es formin en territori comunitari, com, per exemple, a Polònia. Els titulars d’Exteriors van acordar fa gairebé un mes aquesta missió i, ara, ha rebut la confirmació per poder començar. Paral·lelament, el secretari general de l’OTAN ha assegurat que ha de ser Ucraïna la que decideixi quins són els “termes acceptables” per començar una negociació amb Rússia i avisa que les possibles converses estaran “vinculades a la situació al camp de batalla”.

El pla de formació de soldats és per a dos anys soldats però es pot prorrogar

Uns 15.000 soldats nous s’incorporaran a l’exèrcit ucraïnès un cop finalitzin la formació. Segons l’acord entre els ministres d’Exteriors de la UE, la formació tindrà una durada inicial de dos anys, però es poden prorrogar segons com evolucioni la guerra. A més, s’ha aprovat un pressupost d’uns 107 milions d’euros. L’objectiu d’aquesta missió és coordinar les activitats d’entrenament bilaterals que ja tenien en marxa alguns estats membre.

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, en roda de premsa a la cimera de l’organització | ACN (Andrea Zamorano)

La negociació amb Putin

Aquest mateix dilluns, en una roda de premsa des de La Haia en el marc d’una visita als Països Baixos, el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha assegurat que ha de ser el país de Volodímir Zelenski qui decideixi quins són els “termes acceptables” per a una possible negociació amb el president rus, Vladímir Putin.

Stoltenberg ha remarcat que cal seguir “enfortint” la posició ucraïnesa en el camp de batalla perquè, en el cas d’una possible negociació, pugui entomar les converses com “un país independent i sobirà”. El secretari general de l’OTAN també ha recordat que “la majoria de les guerres acaben en algun moment amb una taula de negociació“, però insisteix que tot el que passi a la taula de diàleg “està vinculat a la situació al camp de batalla”.