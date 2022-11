Rússia anuncia la retirada de la regió ucraïnesa ocupada de Kherson

El ministre de Defensa de Rússia, Sergei Shoigu, ha anunciat aquest dimecres la retirada de les tropes russes de la regió ucraïnesa ocupada de Kherson i de tot el territori que es troba a la riba occidental del riu Dniéper. Amb aquesta decisió, Rússia es retira de la ciutat ucraïnesa més important que havia conquerit. Kherson formava part de les regions ocupades per tropes russes que es van annexionar a Rússia, juntament amb Lugansk, Donetsk i Zaporíjia, després d’uns referèndums que no van ser acceptats per la comunitat internacional. L’ordre d’abandonar aquesta zona arriba hores després que, aquest mateix dimecres, el vicegovernador prorús de la regió de Kherson, Kirill Stremusov, hagi mort, presumptament, en un accident de cotxe.

El Departament de Sanitat d’aquesta regió no té informació oficial sobre la mort de Stremusov, segons recull l’agència de notícies TASS. El responsable de Salut de Kherson, Vadim Ilmiev, ha confirmat que Stremusov ha tingut un accident, però “no ha rebut informació sobre la mort dels metges”. Stremusov era un dels líders més visibles de les autoritats russes imposades pel Kremlin a Kherson i no era partidari de retirar-se d’aquesta zona del Dniéper.

Ucraïna no descarta una estratègia

L’ordre de retirada arriba després que les tropes ucraïneses hagin recuperat part del territori de Donbass els darrers dies. Per això, l’exèrcit de Volodímir Zelenski no acaba de refiar-se d’aquest anunci i no descarta que es tracti d’una estratègia russa per atacar amb més força posteriorment.

L’annexió de regions ocupades a Rússia

Després d’uns referèndums exprés a les províncies ucraïneses Kherson, Lugansk, Donetsk i Zaporíjia a finals de setembre. A Kherson, els vots a favor d’integrar-se a Rússia van ser del 87%. El 30 de setembre, el president rus Vladímir Putin anunciava l’annexió a Rússia de les quatre províncies.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, durant una reunió | ACN

Garantir la transferència segura dels militars

Shoigu ha encarregat al comandant de les forces russes a Ucraïna, Sergei Surovikin, que “comenci amb la retirada de les tropes i prengui totes les mesures per garantir la transferència segura de personal, armes i equips a través del riu Dnièper”.

Surovikin ha traslladat al ministre que “hi haurà una amenaça addicional per a la població civil” i que les tropes russes es trobaran aïllades al marge dret del Dnièper. Per això, el comandant detalla que “l’opció més adequada és organitzar la defensa al llarg de la riba del riu”. Així doncs, l’exèrcit rus transferirà les seves unitats cap a aquest front.

Tot i que no es va donar més detalls, aquest mateix dimarts, Moscú confirmava que el ministre de Defensa rus havia visitat la zona de conflicte. A més, el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha informat que aquest dimecres s’havia desplaçat fins a la regió de Lugansk, ubicada a l’est d’Ucraïna i que està ocupada per les tropes russes. Sergei Kiriyenko, un alt càrrec de la Presidència russa, confirmava que Peskov es trobava a la regió ucraïnesa.

Putin visitarà el Donbass

El president de Rússia, Vladímir Putin, farà una visita a la regió del Donbass, segons ha confirmat aquest dimecres el seu portaveu. Així i tot, ha especificat que encara “no hi ha plans específics” per a aquesta visita, però ha remarcat que “no té dubtes” que, en algun moment, Putin anirà al Donbass.