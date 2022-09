Putin annexiona quatre regions ucraïneses ocupades: “Ja són Rússia”

El president rus, Vladímir Putin, ha anunciat aquest divendres l’annexió de quatre regions ucraïneses ocupades per tropes prorusses: “Hi ha quatre noves regions a Rússia”. Putin ha comparegut aquest migdia per signar l’annexió de les quatre províncies: Kherson, Zaporíjia i les dues províncies del Donbass, Donetsk i Lugansk. “Seran ciutadans russos per sempre”, ha declarat.

La formalització s’ha fet després de la celebració de referèndums exprés entre el 23 i el 27 de setembre celebrats als territoris ocupats per l’exèrcit rus, Kherson i Zaporíjia, i que són considerats com a “il·legítims” per Ucraïna i la comunitat internacional. El president rus ha assegurat que “els ciutadans d’aquestes províncies han decidit formar part de la Federació Russa”. Putin ha comparegut davant del govern rus, diputats, senadors i altres representants estatals.

Militars russos a Zaporiyia / EP

Victòria aclaparadora del “sí” als referèndums

Les quatre regions ocupades per les forces prorusses van celebrar referèndums entre el 23 i el 27 de setembre, després d’una escalada de les tensions entre Rússia i Ucraïna i per l’anunci de Putin de la mobilització de 300.000 reservistes. En totes les zones, la victòria del “sí” a l’annexió amb Rússia va ser aclaparadora, amb vots que oscil·len entre el 87%, a Kherson, i el 99,2% a l’autoproclamada república de Donetsk. A Lugansk els vots emesos a favor s’enfilen fins al 98,4% i al 93,1%, segons xifres oficials de Zaporíjia.

D’una banda, els ciutadans de Kherson i Zaporíjia havien de respondre a una pregunta: “Està a favor que la regió abandoni Ucraïna, crear un Estat independent i ser part de Rússia?”. D’altra banda, a les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, de les quals Putin ja en va reconèixer la independència poc abans d’ordenar la invasió a Ucraïna, els votants van pronunciar-se sobre si donaven suport a “l’entrada de la república a Rússia com a entitat constituent de la Federació Russa”.

Almenys 25 morts en un atac a Zaporíjia

Aquest divendres un atac de les forces russes contra un “comboi humanitari” a la regió ucraïnesa de Zaporíjia ha provocat almenys 25 víctimes mortals i 50 persones han resultat ferides.