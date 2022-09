Putin anuncia una “mobilització militar parcial” a Rússia

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha anunciat una “mobilització militar parcial” de la població en la mateixa setmana que es compleixen set mesos des de l’inici de la guerra a Ucraïna. És la primera vegada que el mandatari fa una crida a la mobilització de ciutadans i ha avisat que l’objectiu és “alliberar el Donbass” en el que ell continua qualificant d'”operació militar especial” a Ucraïna. Putin ha enviat un missatge a la ciutadania russa aquest dimecres a través d’una declaració per televisió i els diu que no tenen “el dret moral d’abandonar” a la gent del Donbass.

El president rus no ha donat més detalls que permetin conèixer quin serà l’abast d’aquesta “mobilització parcial”, però sí que ha confirmat que les activitats relatives a aquesta mobilització començaran aquest mateix dimecres. El mandatari ha remarcat que només els reservistes, sobretot aquells amb experiència, seran cridats a files, segons avançava l’agència russa de notícies TASS. Abans de ser enviats a les seves unitats, rebran entrenament addicional.

Putin ha firmat un decret presentat pel Ministeri de Defensa rus que té com a objectiu “protegir Rússia, la seva sobirania i integritat territorial”. A més, ha remarcat que els objectius de la invasió d’Ucraïna “continuen sense canvis”.

Referèndums exprés al Donbass

Davant la contraofensiva de les tropes ucraïneses, les autoritats prorusses del Donbass volen convocar referèndums exprés per annexionar-se a Rússia. Inicialment, es volia celebrar un referèndum el 4 de novembre, però l’avenç ucraïnès ha provocat neguit entre els separatistes prorussos de la regió de l’est d’Ucraïna, que han decidit avançar-los. Finalment, serà del 23 al 27 de setembre i es desenvoluparà a les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, i les regions de Jersón i Zaporiyia.

El president rus ha afirmat que les autoritats russes “no tenen dret a deixar que la gent que viu a Ucraïna, a prop de la frontera, sigui destrossada per executors”. Davant d’això, Putin ha promès el seu suport a aquests referèndums exprés: “Farem el possible per donar les condicions de seguretat perquè se celebrin els referèndums i la població expressi la seva voluntat“.