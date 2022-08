Ucraïna celebra la seva festa nacional enmig d’una escalada de la guerra

Ucraïna celebra aquest dimecres 24 d’agost el seu Dia de la Independència, en la mateixa jornada en la qual es compleixen sis mesos des que el president rus, Vladimir Putin, anunciés la invasió del país per a “desnazificar-lo”. De fet, es viu enmig d’una escalada de tensió entre els dos estats, després de l’assassinat en un atemptat de la filla de la mà dreta de Putin. Els russos acusen a la intel·ligència ucraïnesa de ser-ne els promotors i Rússia ha amenaçat de convertir el Dia de la Independència en un bany de sang.

Per aquest motiu, el govern de Kíiv ha prohibit la celebració de qualsevol esdeveniment per la por a un cop rus, mentre que els Estats Units urgeix als ciutadans ucraïnesos que abandonin el país, i és que els nord-americans posseeixen informes en els quals conclouen que en els pròxims dies Rússia atacarà infraestructures civils. Fins ara, Rússia ha abonat un 40% del seu pressupost en despesa militar, mentre que un terç de la població ha fugit de la guerra (6 milions de persones). Alhora, ha perdut una cinquena part del territori i dos terços de la seva costa, mentre que han mort més de 9.000 soldats ucraïnesos.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, en una roda de premsa / DPA

Paraules de Zelenski al seu país

El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, s’ha dirigit als seus compatriotes per a animar-los a seguir endavant i enfrontar-se a Rússia. No obstant això, ha destacat que les dificultats no sols han aconseguit “major unitat nacional”, sinó també reunir ” el món entorn de valors veritables”.

Amb això, Zelenski ha agraït als qui han optat per ajuda a Ucraïna i ha anunciat que amb motiu del Dia Nacional condecorarà a aquells dels seus compatriotes que han contribuït, en diferents àrees, a la defensa del país, que compleix aquest dimecres 31 anys des que es va desvincular de la Unió Soviètica.

Paraules per Khàrkiv

Així mateix, Zelenski ha tingut també paraules de suport per a les regions controlades ara pels russos, com Khàrkiv, una regió “orgullosa”, que “aviat”, ha promès, deslliuraran d’aquest “mal que no té més que artilleria i míssils”; i la península de Crimea, als ciutadans de la qual retornaran també “la llibertat”.

En vespres d’aquesta data, els Estats Units ha estat alertat de la possibilitat que Rússia l’aprofités per a intensificar els seus atacs sobre infraestructures civils i instal·lacions governamentals.