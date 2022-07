Zelenski ordena l’evacuació obligatòria de la regió del Donetsk

El govern d’Ucraïna ha ordenat l’evacuació total dels habitants de les zones del Donetsk no controlades per Rússia, que en els darrers dies han patit durs atacs militars. “S’ha pres una decisió governamental sobre l’evacuació obligatòria de la regió del Donetsk. Confiïn en mi.

Quan abans ho facin, menys gent tindrà temps de matar l’exèrcit rus”, ha afirmat el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, en un discurs emès aquest dissabte a través del canal presidencial Telegram. “Encara hi ha centenars de milers de persones i desenes de milers de nens a la zona, molts dels quals es neguen a anar-se’n”, ha reconegut Zelenski, que ha garantit als habitants del Donetsk assistència completa “tant logística com econòmica” per a la fugida.

Sense subministrament de gas

La viceprimera ministra d’Ucraïna, Irina Vereitxuk, ha puntualitzat que l’evacuació del Donetsk s’ha de fer efectiva abans de l’hivern per la destrucció total de la infraestructura de subministrament de gas i calefacció. “No hi ha absolutament cap subministrament de gas a la regió del Donetsk.

S’han reparat tots els gasoductes possibles, però desafortunadament, l’enemic destrueix un cop i un altre tota la infraestructura”, ha lamentat Vereitxuk, que calcula que l’ordre d’evacuació obligatòria podria afectar entre 200.000 i 220.000 residents a la regió. El cap de l’administració militar de Donetsk, Pavlo Kirilenko, ha informat que en l’últim mes han mort a la zona fins a 662 persones i que unes altres 1.711 han resultat ferides.

El president de Rússia, Vladímir Putin / EP

Lituània es quede sense gas rus

De fet, ahir, l’empresa de gas rus Gazprom ha anunciat aquest dissabte la suspensió del subministrament de gas a Lituània “a causa de la violació de les condicions per a la selecció de gas“, segons ha fet saber l’empresa en el seu compte de Telegram, sense donar ara com ara més detalls. Les dades d’aquest dissabte de l’operador letó de transmissió de gas Conexus també confirmen una reducció a menys de la meitat del subministrament de gas des de procedent de Rússia, segons detalla la seva pàgina web.

Rússia ha suspès recentment els lliuraments de gas a diversos països de la UE, inclosos Polònia i Bulgària, davant la seva negativa a pagar en rubles, una regulació anunciada pel president rus Vladimir Putin havia presentat com a reacció a les sancions de la UE contra Rússia.