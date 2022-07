Un autocar bolca a l’Anoia amb 50 persones a dins

Els Bombers de la Generalitat estan treballant amb 21 dotacions terrestres i 1 helicòpter en un accident d’un autocar amb 50 persones i que circulava per un camí secundari que desemboca a la BV-1037, a Rubió (Anoia). L’accident ha passat en un revolt per accedir a una masia de la zona. Entre els membres dels Bombers hi ha el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i el Grup Operatiu de Suport (GROS), que està organitzant tota la logística de suport al servei.

De moment, els bombers han estabilitzat el vehicle amb l’ús de tractels i puntals, que han instal·lat a la part inferior del vehicle i han tret les persones que hi han quedat atrapades. L’accident ha deixat una vintena de ferits de diversa consideració i es desconeix el motiu pel qual l’autocar ha bolcat. De fet, la majoria de persones han pogut sortir de l’autobús pel seu propi peu.

Es descarta la velocitat com a causa de l’accident

L’alcalde de Rubió, Miquel Archela, ha xifrat en uns 25 els ferits. En declaracions a Catalunya Informació, ha explicat que encara hi ha sanitaris treballant a la zona i que els passatgers eren els convidats d’un casament que se celebrava a la zona. Segons ha dit, hi havia un segon autocar fent la mateixa ruta, que és un camí “complicat”. A més, ha descartat la velocitat com a causa de l’accident.

Imatges del dispositiu d'atenció a les víctimes #AccidentRubió. Junt als 23 camions i a l'helicòpter dels #bomberscat, també treballen a la zona efectius de @semgencat @mossos i @emergenciescat Segons informa @transit s'ha tallat l'accés al camí on hi ha hagut l'accident. pic.twitter.com/G1eQ5lWrT4 — Bombers (@bomberscat) July 30, 2022

Dues tècniques de Protecció Civil es desplacen al lloc

També s’han desplaçat unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques, que estan fent les primeres valoracions de persones afectades.

El camí, tal com han anunciat els Bombers, es troba tallat. Es demana a la ciutadania que no es desplaci a la zona perquè estan els cossos operatius treballant en aquests moments. a més, també hi ha dispositius dels Mossos d’Esquadra per treballar la zona.