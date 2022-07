Detinguts un pare begut i fill menor, que conduïa el cotxe dels seus pares

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home i el seu fill, menor d’edat, que conduïa un vehicle sense carnet. Segons el cos, la família va deixar un fill de 9 anys en un hotel per anar a veure un espectacle a Sitges, al Garraf i, en tornar, van fer conduir el fill gran, de 16 anys, ja que els progenitors havien consumit alcohol i no es veien capacitats per circular. Una patrulla de trànsit els ha localitzat sobre les 03.30 hores al quilòmetre 49 de la C-246a i, després que el conductor es resistís a identificar-se, s’ha acabat revelant la situació.

Una furgoneta dels Mossos / ACN

S’investiga la mare pels mateixos fets

El noi ha quedat detingut per conducció sense permís i el pare ha estat arrestat com a inductor dels fets i desemparament de menors. També s’investiga la mare pels mateixos fets, tot i que no ha estat detinguda perquè es pugui fer càrrec del menor que van deixar a l’hotel i d’un tercer fill que viatjava al vehicle.

Cinc persones ferides al Pallars

Precisament, durant aquesta nit, cinc persones han resultat ferides de gravetat, entre les quals un menor d’edat, en un accident de trànsit de matinada a l’N-260 al Pallars Sobirà, tal com ha explicat el Sistema d’Emergències Mèdiques. L’avís de l’accident s’ha rebut a les 05.10 hores d’aquest dissabte al quilòmetre 286 de l’N-260, dins el terme municipal de Soriguera i entre les poblacions de Baro i Montardit de Baix. El vehicle hauria sortit de la carretera i s’hauria estimbat per culpa que un animal ha apareragut de sobte a la via (un porc senglar o similar). Cinc ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del SEM s’han desplaçat al lloc i han evacuat els ferits (quatre homes i un menor d’edat) a l’Hospital de Tremp.