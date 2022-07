Sanitat confirma la segona mort per verola del mico

El Ministeri de Sanitat ha confirmat una segona mort per verola del mico a l’Estat espanyol. Tot i que no se sap on ha estat, ja hi ha 4.298 casos confirmats a tot l’estat espanyol, és a dir, més de 4.000 persones que han estat diagnosticades, però encara hi ha molta incertesa amb els casos, ja que encara queda molta gent que és sospitosa d’haver-se contagiat però no està confirmat. Ahir ja es va donar el primer cas de mort per aquest virus originari d’Àfrica i que el seu brot va iniciar al Regne Unit.

3.750 infectats a tot l’Estat

En xifres absolutes dels 3.750 infectats dels que es pot fer el seguiment a tot l’Estat, un 3,2%, és a dir 120 persones haurien acabat a l’hospital per culpa dels símptomes de la malaltia. Tot i això, només és lamenta una víctima de moment a tot l’Estat d’una malaltia per la qual l’OMS ja ha declarat l’estat d’emergència sanitària internacional. En l’àmbit mundial s’han notificat 7.342 casos en països no endèmics, amb 4.907 als Estats Units i 978 al Brasil, entre d’altres. Amés cal recordat que el Regne Unit va ser el primer país en detectar el brot de la malaltia.

El director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus | ACN

Les dades a Catalunya

Aquest divendres també es publicaven les dades de contagiats a Catalunya que s’eleven fins els 1.406 casos. Tot i que no hi ha informació sobre la persona morta i no es pot saber si era catalana, sembla que al territori no hi ha hagut gaires casos greus. De fet, totes les persones coincideixen amb la simptomatologia: febre, fatiga i erupcions a la pell. A la resta d’Europa s’han notificat 10.059 casos, 2.540 a Alemanya, 2.367 al Regne Unit, 1.837 a França, 878 als Països Baixos i 633 a Portugal. La majoria són homes joves amb antecedents de relacions en contextos sexuals de risc.