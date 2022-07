Salut vacunarà a partir de dijous els col·lectius de risc de la verola del mico

La secretària general de Salut, Carmen Cabezas, i el Pep Coll, director mèdic de BCN Checkpoint – BCN PrEP-Point, han assegurat que la millor prevenció davant el brot de verola del mico que pateix Catalunya és vacunar-se. “Hi ha dues maneres de fer una bona vacunació: post-exposició, un cop ja hi ha hagut contagi i per a embarassades, infants i persones amb immunodepressió, i pre-exposició, per als col·lectius de risc abans de tenir contacte amb el virus”, ha explicat Coll.

A Catalunya li pertoquen un 30% de les 5.300 vacunes que ha comprat el govern espanyol, és a dir, 1.643 dosis, una xifra que el col·lectiu afectat considera massa baixa, perquè no arriba ni tan sols a cobrir el nombre de persones que prenen PrEp. Europa en conjunt n’ha comprat 110.000 dosis, 12.500 per a l’estat espanyol que aniran arribant a poc a poc.

Criteris de vacunació

Només es vacunarà les persones que hagin estat contactades pels serveis sanitaris corresponents i hauran de complir els següents criteris:

Menors de 45 anys

Que no hagin estat vacunats amb anterioritat

Que no hagin patit la malaltia

Que no hagin tingut contacte amb un cas de verola del mico en els 10 dies anteriors

No presentar símptomes compatibles amb verola del mico

No presentar contraindicacions generals amb les vacunes

El brot, cada cop més estés

Els dos han comparegut conjuntament aquest dijous per tal d’explicar què s’ha de fer davant d’una infecció per verola del mico, que cada vegada està més estesa a Catalunya. El principal és identificar els contactes estrets i fer un aïllament per evitar expandir el brot. “També es plantejaria la vacunació posterior a la infecció”, ha dit Coll. Per evitar el contagi es recomana l’abstinència o la reducció del nombre de parelles sexuals i fer un ús del preservatiu malgrat que la seva eficàcia és molt limitada.

L’afectació que pot tenir la verola del mico / Salut

Catalunya, líder mundial de contagis juntament amb Madrid

Catalunya està tenint el brot de verola del mico més gran a nivell mundial juntament amb Madrid, el que ha encès les alarmes pel retard en la vacunació dels col·lectius de risc, especialment el LGTBI, on s’estan concentrat la majoria de casos. De fet, el ritme de contagis és preocupant: s’infecten 40 persones al dia. El divendres passat es van confirmar 945 casos, 282 respecte la setmana anterior -el que suposa un increment del 42,5%-. Actualment ja n’hi ha 1.025 i la majoria de casos són homes entre 20 i 65 anys.

El rècord de l’estat espanyol és mundial. Hi ha 3.125 contagis, molt més dels 1.814 que han notificat els Estats Units, un territori molt més gran. Per això la Comissió de Salut Pública va aprovar administrar la vacuna de forma preventiva a les persones d’aquest col·lectiu de risc, tot i que els experts consideren que la vacuna hauria de posar-se als contactes estrets.

L’OMS també reclama accions urgents contra el brot a Europa

L’Organització Mundial de la Salut va demanar ara fa una setmana que els països donessin una resposta “urgent” a l’allau de casos de verola del mico que s’estan registrant a Europa. De fet, els casos al continent s’han duplicat en les últimes dues setmanes, el que fa que l’OMS insti els països a prendre accions “coordinades”. Actualment a Europa és on s’estan registrant el 90% dels casos d’aquesta malaltia.

“Simplement, no hi ha lloc per a la complaença, especialment aquí, a la regió europea, amb un brot ràpid que cada hora, dia i setmana està ampliant el seu abast a zones abans no afectades”, va alertat el director regional per Europa de l’OMS, el doctor Hans Henri P. Kluge, en un comunicat fet públic ara fa una setmana.