Creixen un 42,5% els casos de verola del mico en només una setmana

Catalunya ha registrat 282 casos nous de verola del mico respecte la setmana passada. Així, els casos han incrementat un 42,5% -de 663 casos a 945- en només una setmana, una xifra molt elevada que preocupa les autoritats sanitàries. Des que va començar el brot de verola del mico fins avui s’han notificat un total de 1.082 casos sospitosos o probables d’aquesta malaltia, dels quals se n’han confirmat 945. En la majoria dels casos els afectats són homes d’entre 19 i 66 anys que han començat a tenir símptomes entre el 5 de maig i el 12 de juliol.

Els casos que Salut ha observat han tingut com a símptomes principals febre, astènia -debilitat muscular, malestar general i fatiga-, limfadenopaties -inflamació dels ganglis limfàtics- i exantema -lesions cutànies-. Les lesions provocades per aquesta malaltia han estat localitzades a l’àrea genital, perioral i perianal, tot i que Salut assegura que en la major part dels casos també han aparegut lesions a altres zones. Les complicacions més greus que hi ha hagut han estat la proctitis -inflamació del recobriment del recte- i l’afectació ocular. En alguns casos s’ha hagut d’hospitalitzar els pacients per aquestes lesions, però tots han rebut ja l’alta.

Campanya institucional de Salut a Tinder i Grindr

Salut està difonent informació sobre la verola del mico perquè la ciutadania sigui conscient dels símptomes i vies de transmissió de la malaltia. La intenció és poder prevenir nous contagis davant aquest increment de casos. La difusió, de fet, s’està fent a través d’aplicacions de cites com Tinder o Grindr, perquè la malaltia no és una ITS però es transmet pel contacte estret i les relacions sexuals i intercanvi de fluids.

Salut també està fent campanya a través de les xarxes socials de la conselleria i de les entitats amb les que col·labora. Als hospitals també s’estan fent accions: s’ha distribuït material gràfic als centres hospitalaris on hi ha hagut casos i a les entitats on es fan tasques de prevenció i promoció de la salut.