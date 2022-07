El govern espanyol limitarà als 27 graus l’aire condicionat

El govern espanyol va anunciar ahir noves mesures per frenar l’emergència climàtica. L’objectiu del govern espanyol és reduir l’ús de l’energia un 7%, per tal de complir amb els compromissoris que demana la Unió Europea i deixar de dependre en major mesura del gas rus.

Ahir ja va advertir que anirien enfocades a les empreses, administracions i ciutadans. Precisament, per aquest motiu, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciarà el proper dilluns uns topalls en les temperatures als comerços, centres comercials i oficines, transport públic.

Sánchez també limitarà la calefacció

Concretament, obligarà a aquests sectors de no poder baixar de cap forma els 27 graus durant l’estiu i ni superar els 19 graus durant l’hivern. Pel que fa als habitatges, serà una mesura recomanable, però no obligatòria.

Segons el cap de l’executiu espanyol, no es tracten de mesures improvisades, sinó que han estat estudiades durant setmanes pel ministeri de Transició Ecològica, encapçalat per Teresa Ribera. Sánchez explica que ho han debatut amb el sector privat i el conjunt dels grups parlamentaris.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la compareixença pel Catalangate / Congrés dels Diputats

Reforma del mercat elèctric

D’altra banda, el govern espanyol va anunciar ahir que elevarà a Brussel·les al setembre per a la reforma del mercat elèctric per deslligar el preu del gas al de l’electricitat, i una nova intervenció al mercat energètic per posar un topall, un límit màxim, al preu de les emissions de CO2, ha apuntat que “ajudaran Espanya i les seves empreses, però també Europa, a doblegar la corba de la inflació”.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també anunciarà el proper dilluns un nou decret de mesures de coordinació contra els incendis per enfortir les capacitats de totes les administracions en les tasques de prevenció i extinció d’incendis. Es tracta d’una mesura per tal de lluitar contra l’increment d’incendis provocats per la sequera i l’augment de la temperatura i que han danyat gran part de l’Estat espanyol.