Sánchez dona el seu suport a Sèrbia en el conflicte de Kosovo

Pedro Sánchez, president del govern espanyol ha donat suport aquest divendres a la tarda en el seu viatge pels Balcans a Sèrbia en el conflicte que el país manté amb Kosovo. La regió es va declarar independent el 2008 i va aconseguir el reconeixement de 98 dels 193 països que formen part de l’ONU, però no d’Espanya. Doncs bé, Sánchez ha ratificat el suport a Sèrbia i continua sense considerar Kosovo.

El president del govern espanyol, Pedor Sánchez, a Davos / Europa Press

El president del govern espanyol ha comparegut aquest divendres per presentar les noves mesures per pal·liar les conseqüències de la crisi energètica, però també ha tingut temps d’abordar altres temes. De fet, després de la seva compareixença ha marxat a fer el seu viatge pels Balcans occidentals. En entrar en l’aniversari de la guerra dels Balcans, Sánchez ha aprofitat per ratificar el seu suport a Sèrbia davant de la regió de Kosovo. “Espanya i Sèrbia són amics des de fa molt de temps”, ha dit el president del govern espanyol en la primera aturada del viatge oficial que el duu aquests dies als Balcans occidentals. “Ens uneix el convenciment de garantir el respecte al dret internacional i a la integritat sobirana i territorial dels estats”, ha afegit. “Espanya està i estarà al costat de Sèrbia pel que fa a Kosovo”, ha subratllat Sánchez.

El conflicte de Kosovo

El Kosovo es va declarar independent de manera unilateral, és a dir, sense tenir cap classe de diàleg i Sèrbia no ho va acceptar. Tot i això gairebé un centenar de països de l’ONU -entre ells els Estats Units- van reconèixer Kosovo com a país independent, el que va permetre que avancessin molt més. Ara doncs, sembla que Espanya, que va estar en contra des del primer moment, continua en la mateixa postura, al·legant que seguiran al costat de Sèrbia davant d’aquest conflicte.