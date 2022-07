Gonzalo Sánchez, reelegit president de PwC a Espanya

L’Assemblea de Socis de PwC España va reelegir aquest dijous amb el 99% dels vots a Gonzalo Sánchez com a president de la signatura per a un nou mandat de quatre anys. Segons va informar PwC en un comunicat, la renovació suposa “el reconeixement a la seva gestió” al capdavant de PwC des que va assumir la presidència, a l’abril 2015, comptant així amb la confiança dels socis fins a juny de 2027, data en la qual seguint les normes internes de la signatura podrà presentar-se per a un nou mandat.

Gonzalo Sánchez és membre del comitè executiu de PwC a Europa i del comitè de direcció a nivell mundial. És, al seu torn, membre del Comitè Executiu de la patronal CEOE, conseller de Deusto Business School, membre del patronat de la Fundació Príncep d’Astúries i jurat del Premi de la Concòrdia.

En els seus set anys com a president nacional, PwC ha crescut més d’un 35% i en el període 2019-2021, amb la pandèmia al mig, la signatura a Espanya va créixer un 8%.

Després del seu nomenament, Gonzalo Sánchez va destacar que afronta el pròxim període estratègic amb enorme responsabilitat i va agrair als socis i a l’equip, la seva confiança. “Continuaré treballant, com fins ara, per mantenir el lideratge de la signatura i impulsar el nostre primordial objectiu com a socis de donar carrera i oportunitats als més de 5.000 professionals que conformen avui PwC España”, va subratllar.

Gonzalo Sánchez (Bilbao, 1970) és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat del País Basc i MBA per la Universitat de Georgetown. El recentment reelegit president de PwC va ser soci de la divisió de consultoria, membre del Comitè de Direcció de la signatura a Espanya i responsable de negoci a País Basc i Navarra. Dins de la divisió de consultoria ha estat també responsable de desenvolupament de negoci i líder del sector d’energia.