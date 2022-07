Sánchez anuncia noves mesures “raonables” contra la crisi energètica

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el pròxim dilluns aprovarà un paquet de mesures urgents d’estalvi energètic. Segons Sánchez, seran mesures “raonables” que “no implicaran retallades” però sí “una assumpció en primera persona” per part d’empreses, administracions i ciutadans per reduir la factura elèctrica. Entre algunes de les mesures que s’aprovaran hi ha la necessitat de fer un millor ús de l’energia, la coordinació i cooperació entre administracions per la prevenció dels incendis així com iniciatives més de caire econòmic com l’inversió dels fons europeus o les conseqüències de les dades de l’IPC, així com l’augment dels impostos en certs sectors.

En la roda de premsa posterior al consell de ministres, Sánchez -que ha aparegut sense corbata- ha demanat la participació ciutadana i de les empreses per tal de millorar la situació en la que es troba l’Estat, sobretot en termes d’encariment de la llum. És per això, que des del govern espanyol s’implementaran a partir de dilluns unes noves mesures per intentar pal·liar els efectes de la factura cara de la llum. A més, el president del govern espanyol també ha assegurat que després d’aquestes mesures de cara al setembre proposarà a la Comissió Europea una reforma del mercat elèctric per deslligar el preu del gas del de l’electricitat, així com una nova intervenció al mercat elèctric per posar un topall al preu de les emissions de diòxid de carboni.

Estalvi d’energia per baixar el preu de la llum

Tot i que Sánchez no ha volgut parlar de manera concreta de totes i cada una de les mesures sí que ha mencionat que l’objectiu principal de l’Estat és que es redueixi un 7% l’ús de l’energia, en línia amb els compromisos que demana Europa. Primerament s’ha dirigit a les empreses i ha expressat que ha demanat als ministres i al sector privat que facin un esforç per estalviar energia. Sánchez ha apuntat que es busca que “tots col·laborem en una tasca prioritària que reduirà la nostra factura energètica i la nostra dependència de Putin“.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez / Europa Press

En aquest sentit, no ha especificat quina serà la mesura que posarà de manera obligatòria per a l’estalvi d’energia, però sí ha posat l’exemple dels aires condicionats als centres comercials i ha deixat caure que “haurien d’estar a temperatures més regulades”, ja que “ara mateix estan molt baixos”. Pel que fa a les dues propostes que el govern espanyol elevarà a Brussel·les al setembre per a la reforma del mercat elèctric per deslligar el preu del gas al de l’electricitat, i una nova intervenció al mercat energètic per posar un topall, un límit màxim, al preu de les emissions de CO2, ha apuntat que “ajudaran Espanya i les seves empreses, però també Europa, a doblegar la corba de la inflació”.

Sánchez també ha anunciat que “gràcies a l’agenda legislativa” de reformes, Espanya ha rebut avui mateix un segon pagament per valor de 12.000 milions d’euros dels Fons europeus. “Una notícia excel·lent que demostra el compliment dels nostres compromisos de modernització, el compliment dels compromisos amb Brussel·les”. Els fons europeus, ha dit, “són palanques” i una “gran oportunitat” per a la creació d’ocupació.

Noves mesures contra incendis: coordinació

Pel que fa al decret de mesures de coordinació contra els incendis, ha afirmat que servirà per “enfortir” les capacitats de totes les administracions en les tasques de prevenció i extinció d’incendis. “La forma de lluitar contra els incendis ha canviat. Els plans de prevenció han de durar 12 mesos, i això implica augmentar les capacitats”, ha dit. En aquest marc, ha recordat que la Unitat Militar d’Emergències (UME) ha participat en l’extinció del 80% dels grans incendis malgrat que aquesta és una competència autonòmica. “Cal establir uns mínims perquè no existeixin diferències entre els serveis d’extinció d’unes comunitats autònomes i altres, i reforçar la coordinació”, ha dit.

Més impostos per les empreses: “Si protesten és que anem en bona direcció”

Pel que fa a les declaracions d’aquest matí del conseller delegat de Caixabank, Gonzalo Gortázar, en contra de l’impost de la banca, Sánchez també s’ha dirigit a les empreses -no només Caixabank- que s’han queixat d’aquesta situació. Ha elevat el to per respondre directament les manifestacions d’alguns dels responsables d’aquestes empreses. “Si protesten és que anem en la bona direcció“, ha dit, perquè “si s’hi fixen, són els mateixos que van protestar i que van dir que pujant el Salari Mínim Professional (SMI) i amb reforma laboral cauria Espanya i es crearia desocupació, i ha passat tot el contrari”.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez / EP

Sánchez ha defensat d’aquesta manera els nous impostos a la banca i a les grans elèctriques, que aquesta setmana han elevat les seves crítiques als tributs i han advertit que poden alentir la concessió de crèdit i les inversions en energètiques. “Sempre he defensat que les dificultats de la majoria no poden ser les alegries d’una majoria, i ‘donar suport’ no és un eslògan, sinó una obligació per als sectors i empreses que s’estan beneficiant d’aquesta situació econòmica”, ha dit.

L’IPC “és una mala dada”

El president espanyol també ha admès que la xifra avançada de l’IPC de juliol, un 10,8%, és una “mala dada”, però ha recordat que sense les mesures del seu executiu l’IPC “estria al 15%”. Ha destacat que el seu executiu ha mobilitzat 30.000 milions d’euros, 2,3 punts del PIB, per combatre els efectes de la guerra d’Ucraïna, el doble del que han abocat estats com Alemanya. Amb tot, ha afirmat que el creixement de l’1,1% del PIB és “extraordinari”, i ha recordat les “dades excel·lents” d’ocupació de l’EPA d’aquest dijous.

Aprofitant les bones dades del PIB, Sánchez ha contraposat la seva resposta a la crisi contra la resposta del govern de la dreta. “Aquest govern ha impulsat propostes progressistes i socialdemòcrates”, perquè “hi ha moltes crisis, però “nosaltres hem sortit amb ERTEs en comptes d’acomiadaments, rebaixes d’impostos selectives i impostos als grans grups que es beneficien de l’alça de preus”.