Caixabank sobre l’impost als bancs: “És injust, distorsionador i contraproduent”

Apretar-se el cinturó en temps d’incertesa com els que s’estan vivint és un dels requisits que ha posat el govern espanyol a les empreses. Les mesures que s’han aplicat a les entitats bancàries ha estat l’augment de l’impost, que ha pujat fins el 4,8%, una situació que des de Caixabank critiquen, ja que asseguren que “és injusta, distorcionadora i contraproduent”, ha dit el conseller delegat de l’entitat, Gonzalo Gortázar. En aquest sentit, Gortázar ha assegurat que els bancs “no són empreses amb una gran rendibilitat” i ha posat de manifest que “els cinc bancs que hi ha dins l’Ibex-35, tots es troben a la cua de la rendibilitat”.

Durant la roda de premsa de presentació dels resultats del primer semestre del 2022 de Caixabank, l’entitat bancària ha carregat contra el nou impost de la banca, assegurant que aquesta nova mesura no serà beneficiosa per a ells. D’aquesta manera, el conseller delegat ha desglossat els motius pels quals no els sembla bé la mesura i ha descrit que la situació actual dels bancs -tot i ser millor que durant la pandèmia- no és suficientment bona.

Seu de CaixaBank a Barcelona

Primerament, Gortázar ha dit que és una mesura “injusta”, ja que els resultats dels bancs no són extremadament elevats i hi ha altres sectors que tenen molts més beneficis i paguen menys impostos, tot i que no ha revelat de quins sectors parlava. En aquest sentit, ha reivindicat que la banca no té una rendibilitat elevada sinó que precisament “és una rendibilitat mitja”. A més, també ha assegurat que l’impost és “contraproduent”, pel context de crisi i d’incertesa que estem vivint a causa de la inflació i l’invasió russa d’Ucraïna.

Una posició dèbil davant la competència

Una altra de les raons per les quals el conseller delegat de Caixabank ha carregat contra el nou impost a la banca ha estat pel que assegura que serà una mesura que debilitarà la posició dels bancs davant la competència. “És una mesura distorcionadora”, ha dit Gortázar. D’aquesta manera, ha expressat que les entitats bancàries, independentment de la seva mida, competeixen pel mercat espanyol en general. Com que aquest impost només puja per aquells bancs que guanyen més de 500 milions d’euros, això pot provocar que la competència lleial quedi afectada a causa de que altres entitats bancàries més petites no hauran de destinar recursos a pagar l’impost.

També ha mencionat la competència amb bancs estrangers que tenen sucursal a l’Estat, ja que ha assegurat que aquests bancs tampoc hauran de pagar l’impost, perquè les seves sucursals no arriben al límit de facturació per pagar l’impost. “Ens trobem en un punt on haurem de competir amb altres bancs i estarem en posició de desavantatge“, ha dit el conseller delegat de Caixabank.