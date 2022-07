Caixabank guanya 1.573 milions pel creixement de l’activitat comercial

Caixabank ha tancat el primer semestre de 2022 amb un benefici de 1.573 milions d’euros, la qual cosa suposa un 17,1% més respecte al mateix període de l’exercici anterior, un 23,1% més sense comptar resultats extraordinaris associats a la fusió amb Bankia. Aquest resultat, amb els impactes de la integració, suposa una caiguda del 62,4% interanual respecte als 4.181 milions de l’any passat, que inclouen una aportació positiva a efectes comptables de 4.300 milions pel fons negatiu de comerç. L’entitat bancària ha aconseguit els 704.505 milions d’euros d’actiu total que atribueix de manera directa al creixement de la seva activitat comercial.

El banc ha atribuït el resultat al “fort augment” de l’activitat comercial i les sinergies de la integració, ja que en aquests primers sis mesos la nova producció en hipoteques ha crescut un 58%, el finançament al consum un 21% i la nova producció de crèdits a empreses i banca corporativa un 57%. De fet, ha estat el conseller delegat de l’entitat, Gonzalo Gortázar qui ha presentat els resultats aquest divendres i ha assegurat que “la part comercial és la que més ens interessa i ens aporta millors beneficis”.

El conseller delegat de Caixabank, Gonzalo Gortázar

Els resultats del primer semestre -que es comparen amb la suma del que havien aconseguit per separat Bankia i CaixaBank en el mateix període de l’any anterior sense tenir en compte els resultats extraordinaris de la fusió- mostren una “gran estabilitat dels ingressos” -en paraules de Gortázar- tot i el descens del marge d’interessos (-3,6%) derivat de l’entorn de tipus d’interès negatius fins a mig semestre.

Pel que fa a les comissions bancàries també es mantenen estables (+1,1%). A més les despeses d’administració i amortització ja s’han reduït un 5,6% per les sinergies de la fusió el que també es tradueix en la disminució dels costos de personal, que baixen un 7,5% per la sortida dels treballadors a causa de la fusió. El marge d’explotació ha augmentat un 10% sense extraordinaris, i un 17,1% en el cas dels beneficis després que es reduïssin un 16,8% les provisions per insolvències, fins als 376 milions d’euros.

Assegurances i crèdit, principals productes

“L’activitat comercial fa créixer els ingressos”, ha explicat Gortázar. Així doncs, la producció d’assegurances ha crescut de manera exponencial en tots els seus productes. En aquest sentit, les assegurances de vida han crescut un 25% i les pòlisses de no vida han pujat fins el 44%. Un altre dels gran rècords del semestre és la producció d’hipoteques que ha arribat als 5.928 milions d’euros, el que es tradueix en un 58%. Així mateix, la nova producció de finançament al consum augmenta un 21%, fins als 5.142 milions, i la nova producció de crèdit a empreses i banca corporativa creix un 57% interanual.

José Ignacio Goirigolzarri intervenint en una junta general d’accionistes | ACN

D’altra banda, els recursos de clients es mantenen amb 624.087 milions d’euros (+0,7% interanual). Els actius sota gestió se situen en 145.324 milions, un 8% interanual menys i un 4,9% menys en el trimestre, pel comportament desfavorable dels mercats, encara que s’han produït entrades netes per valor de 19.976 milions entre dipòsits, assegurances d’estalvi i actius sota gestió.

La morositat controlada de Caixabank

La situació mundial afecta a qualsevol empresa, fins i tot les entitats bancàries. És per això, que Caixabank ha anunciat que manté un fons col·lectiu de provisions que acumula 1.257 milions per a afrontar les conseqüències de la inflació i l’escenari incert que ha provocat la pandèmia i ha acabat de agreujar l’invasió d’Ucraïna.

Pel que fa a la morositat, Caixabank també manté la ràtio estable, amb un 3,2% que a la vegada es converteix en la xifra més baixa des del desembre de 2008. Tot i això, la disminució no ha estat molt notable en els últims semestres, ja que es compara amb el 3,6% del tancament del 2021 i el 3,5% del març passat. Així doncs, el fons que dedica l’entitat a les insolvències se situa en 8.126 milions d’euros.