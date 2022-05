Caixabank assegura que clients sènior i zones rurals són prioritats per al 2024

Caixabank es compromet a focalitzar la seva activitat en els seus clients sènior i les zones rurals de l’Estat. L’entitat bancària assegura que la transformació digital no deixarà fora de l’equació aquests clients. “Un dels nostres principals objectius és invertir en la satisfacció dels clients“, ha dit el conseller delegat de Caixabank, Gonzalo Gortázar. És per aquest motiu que Caixabank ha anunciat que porta invertits 50 milions d’euros en projectes per a clients de més de 60 anys.

En el marc de la presentació del Pla Estratègic de Caixabank aquest matí a Madrid, el conseller delegat ha recordat que 5,7 milions de clients de Caixabank són gent de més de 60 anys. Una xifra que els obliga a pensar en projectes i iniciatives per “cuidar aquests clients”, en paraules de Gortázar. En aquest sentit, el conseller delegat ha parlat de noves maneres d’apropar-se a aquest públic, com per exemple els nous plans d’assegurances vitals, “un producte que té molt més èxit que el dels nostres competidors”, ha assegurat Gortázar.

Una oficina de Caixabank

D’altra banda, també ha mencionat l’exclusió financera que estan patint les persones més grans amb la digitalització. En aquesta línia, el conseller delegat ha explicat que ja han posat en marxa un programa per formar els treballadors de Caixabank perquè puguin portar carteres senceres de clients sènior. Així es volen assegurar que “tenen totes les seves necessitats cobertes“. Segons Gortázar, gràcies a aquesta aposta “són el grup financer de referència a l’Estat per a la gent gran”.

Menys caixers, però més preparats per a la gent gran

No és cap secret que Caixabank ha reduït la quantitat de caixers en totes els municipis de l’Estat. Aquesta és una de les principals raons de l’exclusió financera que tant preocupa els governs. De fet, va ser el conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, qui va proposar fa poc obligar per llei les entitats bancàries que deixar caixers on facin falta. Gortázar ha assegurat que, tot i que hi hagi menys caixers, estaran més preparats per als clients que encara els utilitzen, és a dir, majoritàriament la gent gran.

Pla obert d’un operari col·locant el logotip de CaixaBank a l’oficina situada al número 116 de la Rambla del Poblenou de Barcelona, anteriorment una oficina de Bankia. Imatge del 6 d’abril de 2021 / ACN

“Hem canviat els programaris dels nostres caixers perquè operin una altra vegada amb llibretes, que són l’element de comptabilitat preferit dels nostres clients sènior”, ha dit Gortázar. D’aquesta manera, Caixabank preveu que la reducció de les oficines no sigui tan dramàtica i que aquestes puguin tenir totes les opcions perquè els diferents perfils de clients de Caixabank hi puguin anar a fer les gestions: “Ja són 900 els caixers que hem programat perquè siguin més fàcils de fer servir per la gent de més de 60 anys”, ha descrit el conseller delegat.

L’entorn rural, un pas més a prop de l’exclusió financera

L’altra de les grans preocupacions que porta la digitalització és l’exclusió de les zones rurals. D’aquesta manera, Caixabank ha eliminat moltes oficines i hi ha hagut localitats i poblacions que s’han quedat sense una oficina. Aquesta redistribució ha posat en evidència la necessitat de les zones rurals, normalment habitades per una població envellida, de tenir una oficina propera o al mateix poble. “Volem arribar a tot arreu en aquest pla estratègic”, ha dit el conseller delegat de l’entitat bancària. En aquest sentit, Caixabank es proposa continuar obrint noves oficines en zones rurals: “De moment, hem obert 1.466 oficines rurals”, ha dit Gortázar.

En aquesta mateixa línia, les poblacions de menys de 10.000 habitants no totes tenen una oficina activa amb treballadors per tal de fer consultes. En aquest cas, Caixabank ha posat en marxa un projecte per posar caixers automàtics a la paret, per tal de que almenys es puguin fer tràmits d’ingrés si retirada de diners, “ja n’hem col·locat 634”, ha enumerat el conseller delegat. A part, les noves rutes de l’anomenat Ofibus -un vehicle oficina mòbil que passeja per diferents municipis rurals- “aconseguirà arribar a 600 municipis més”, ha assegurat.