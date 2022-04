Caixabank guanya 707 milions d’euros un any després de la fusió amb Bankia

Caixabank, el banc més gran de l’Estat, ha guanyat 707 milions d’euros en el primer trimestre de l’any, uns resultats positius un any després de la seva fusió amb Bankia. Aquests resultats són un 21,9% més alts que els del mateix període del 2021, quan començava el seu procés de fusió. Pel conseller delegat del banc, Gonzalo Gortázar, un cop completada el 90% de la integració de les oficines i les sortides d’empleats previstes, CaixaBank es pot centrar ara “en el creixement del negoci”. Així doncs, Gortázar ha posat data a la presentació del nou pla estratègic. “El 17 de maig, Caixabank anunciarà el seu full de ruta pels pròxims tres anys”, ha dit el conseller delegat.

En la roda de premsa de la presentació de resultats d’aquest divendres, Gortázar ha explicat que els ingressos core de l’entitat bancària han estat de 2.761 milions d’euros. Aquest resultat és un 1,7% més baix que el de l’any passat si no es compte la fusió amb Bankia. En aquest sentit, Gortázar ha relatat que a causa de les despeses de gestió que ha provocat la fusió aquests ingressos són més baixos que en el primer trimestre de 2021. “Si comptem Bankia en aquests resultats, el creixement és del més del 33%”, ha afegit el conseller delegat.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presenta els resultats de l’entitat del primer semestre del 2021, a 30 de juliol del 2021, a la seu del banc, a València / Rober Solsona / Europa Press

Una de les gran victòries a les que ha donat importància Gortázar ha estat la caiguda de la morositat. La ràtio de morositat se situa en el 3,5%, una dècima per sota del tancament del 2021, amb una taxa de cobertura que puja del 63% al 65% per la caiguda de dubtosos. En aquest sentit, Caixabank aconsegueix reduir a poc a poc les persones que no paguen els seus crèdits i hipoteques. “Després de la pandèmia, veiem com la situació dels nostres clients va millorant i això és molt positiu per les comptes del banc”, ha assegurat el conseller delegat de Caixabank.

La migració de les hipoteques a les assegurances

L’entitat bancària està fent una clara migració de les hipoteques a altres negocis més solvents. Després de la crisi, Caixabank va tenir una davallada de les hipoteques. Sembla ser doncs, que ja no són un negoci tan rentable per a l’entitat. De fet, tal com ha explicat el conseller delegat, tenen un 25% de la totalitat de les hipoteques de l’estat espanyol i l’estratègia és baixar aquests percentatge. Així doncs i seguint en aquesta mateixa línia, tot i que els ingressos per comissions, creixen fins als 969 milions d’euros, un 2,9% més en comparació amb fa un any, les comissions bancàries recurrents es redueixen un 3,3% per la unificació dels programes de fidelització de clients.

Imatge de la cúpula de la seu central de CaixaBank a Barcelona | ACN

En canvi, un dels sectors de Caixabank que si que segueix creixent de manera exponencial són les assegurances. D’aquesta manera, Gortázar ha assegurat que creixen un 2,3% les comissions per la comercialització d’assegurances (+2,3%) i les vinculades a la gestió de productes d’estalvis a llarg termini (+10,3%).

Caixabank no se salva de l’impacte de la guerra d’Ucraïna

La crisi de la guerra d’Ucraïna no ha deixat indiferent a cap empresa mundial i Caixabank no ha estat una excepció. És per això que l’entitat bancària ha constituït aquest trimestre un fons col·lectiu per reflectir l’impacte estimat de la guerra d’Ucraïna. “No sabem quines seran les conseqüències però per les previsions hem aprovisionat 214 milions d’euros en el fons”, ha explicat el conseller delegat de Caixabank.

Així doncs, Gortázar ha descrit que la situació continuarà marcada per l’incertesa i que totes les conseqüències “afecten a tots els sectors”. D’aquesta manera ha parlat de fluxos comercials més reduïts i la pujada del preu de l’energia i les matèries primeres com a punts principals de les pujades de preus i l’inflació.