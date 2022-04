Caixabank s’enfronta a la incertesa financera per la guerra a Ucraïna

Caixabank s’ha convertit en l’entitat bancària més gran de l’Estat després de la fusió amb Bankia. Tot i les grans espectetives i els bons resultat del 2021, Gonzalo Gortázar, conseller delegat del banc ha recordat que “el 2022 serà un any marcat per l’incertesa, sobretot després de l’invasió d’Ucraïna”. Tot i això, el conseller delegat ha subratllat que “iniciem l’exercici amb el desafiament de consolidar el nostre creixement i de seguir donant suport a l’economia amb solucions i amb proximitat als nostres clients”. Pel que fa als resultats, Gortázar, ha explicat als accionistes els de l’entitat corresponents a 2021, exercici en què el benefici recurrent va ser de 2.359 milions d’euros.

Durant la seva intervenció en la Junta General d’Accionistes d’aquest divendres, Gortázar ha ressaltat també la fortalesa financera de CaixaBank, “que ha seguit millorant durant l’any, cosa que ens permet seguir donant suport a famílies i empreses, i contribuir a la recuperació econòmica”. En aquest sentit, el conseller delegat ha posat el focus en la necessitat de “seguir treballant de manera conjunta per fer créixer la companyia”. Tot i això, no ha perdut de vista la qüestió que preocupa més al sector, és a dir, la guerra a Ucraïna. “És una situació que genera molta incertesa, no podem preveure res, però anem preparats”, ha dit el conseller delegat.

Conseller delegat de Caixabank, Gonzalo Gortázar / EP

També ha fet referència a l’evolució del tipus d’interès -un dels factors que més afecta als accionistes de l’empresa-. “Tenim l’expectativa que es produeixi una pujada gradual. És impossible anticipar moviments amb certesa, però existeixen raons per pensar que els tipus negatius quedaran endarrere aviat. Una gradual pujada de tipus tindrà una traducció molt positiva en la nostra línia de marge d’interessos”.

Un 2021 marcat per la fusió

“El 2021 ha estat un any extraordinari i positiu per a Caixabank. A més d’executar la integració hem complert amb els objectius interns en termes d’activitat comercial, compte de resultats i fortalesa financera”, ha afirmat el conseller delegat de l’entitat, per afegir que “tot això es combina amb una vocació social que defineix al nostre grup des dels seus orígens, i que per a Caixabank és, i seguirà sent, prioritària”.

Una oficina de CaixaBank a Barcelona | ACN

Però, no és cap secret que el 2021 de Caixabank ha estat marcat per una sola qüestió: la fusió. Tot i que no ha acabat sent traumàtica i totes les sortides han estat voluntàries, hi ha hagut canvis importants en la companyia i s’han hagut d’integrar processos i treballadors. “Hem fet la fusió més ràpida i efectiva de l’Estat”, ha explicat el conseller delegat. A més, Gortázar ha insistit que el procés d’integració de Bankia “deixarà aviat de ser un factor d’esforç, passant progressivament a ser un factor de creixement, amb el que assolirem el ple rendiment comercial”.

I és que Gortázar ha volgut posar el focus en l’integració i tal com ha conclòs: “En només vuit mesos hem integrat els equips humans, el model comercial i els sistemes tecnològics d’ambdues entitats. La major operació de la història del sector a Espanya, l’hem culminada amb molt d’èxit i ens ha permès consolidar encara més la nostra posició líder en el mercat financer espanyol. Caixabank és ara un referent europeu”.