Goirigolzarri assegura que Caixabank liderarà la transformació de la banca

“La transició tecnològica de Caixabank liderarà el canvi de la banca a l’Estat“. Així ho ha assegurat el president de l’entitat bancària José Ignacio Goirigolzarri durant la seva intervenció en la Junta General d’Accionistes de Caixabank. “La fusió amb Bankia ens ha posicionat com el banc més important del país”, ha dit el president. Així doncs, ha continuat recordant que volen crear un model de banc únic, “molt proper a les famílies i a les persones”. El context de la innovació, la descentralització monetària i la incertesa per la guerra, fan que aquest 2022 sigui “un any d’incertesa”, segons Goirigolzarri.

Caixabank celebra la seva Junta General d’Accionistes a València, on encara hi té la seu. Aquest divendres doncs, més de 20.000 accionistes de l’entitat bancària, el que suposa un 76,2% del capital social de Caixabank es reuneixen a la Ciutat de les Arts i les Ciències per recordar els objectius complerts. “El major repte assolit és l’integració rècord de la companyia”, ha celebrat el president de Caixabank. D’aquesta manera, ha recordat que l’1 de juliol es va arribar a l’acord de la sortida voluntària de gairebé 6.500 treballadors. “Ha estat una sortida sense inconvenients i de fet, a data d’avui, hem efectuat el 86% d’aquestes sortides”, ha dit Goirogolzarri.

Operaris retiren el logo de Bankia de la seu de l’entitat a Madrid i hi col·loquen el de CaixaBank | ACN – Reuters

Tot i això, el banc busca aconseguir convertir-se en el líder de la transformació del sector bancari. En aquest sentit, el president ha recordat que la fusió “ha portat una gran responsabilitat a l’empresa”, ja que en dades simples, Caixabank té actualment més de 20 milions de clients entre l’Estat espanyol i Portugal.

La sostenibilitat del projecte de Caixabank

Goirigolzarri ha explicat que Caixabank busca una transformació sostenible, però no només en l’àmbit medi ambiental sinó també social. Així doncs, el president de l’entitat bancària ha recordat que el banc “treballa per tenir un model financer sostenible per medi ambient”. Però posa el focus de la seva intervenció en la sostenibilitat social. “Els fons de Fundació La Caixa han ajudat a dur a temre més de 7.000 projectes socials”, ha dit. A més, també ha afegit que el banc té l’objectiu de continuar amb la transformació digital sense perdre “l proximitat amb els clients”. “Tenim quatre milions de clients sénior amb els que volem mantenir un contacte estret”, ha descrit el president.

Amb tot, el president ha llançat un missatge als seus accionistes i ha volgut recordar que “l’entitat ha de liderar la transformació“. Però també ha insistit que cal que sigui un canvi per millorar la relació de la gent amb els bancs: “La digitalització serà positiva sempre que estigui al costat de la gent”.