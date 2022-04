Els sindicats carreguen contra la direcció de Caixabank: “Hem dit prou”

Comissions Obreres, UGT, Adicae i SECB s’han manifestat aquest divendres abans i durant la Junta General Ordinària d’Accionistes de Caixabank, a València. “Hem dit prou, els treballadors ens mereixem millors condicions“, ha explicat la representant de Comissions Obreres en la seva intervenció a la junta. I és que, tots els sindicats han coincidit en exigir que es tracti millor els treballadors, ja que després de la pandèmia i l’ERO “el planter està desgastat”, ha assegurat l’UGT. Davant d’aquesta situació, els sindicats s’han reunit amb pancartes i banderes per reivindicar la necessitat de “valorar més als treballadors”.

La ferida entre la direcció de Caixabank i els seus treballadors no s’ha acabat de tancar. La fusió va ser una gran aposta i va aconseguir posar el banc en el lideratge del sector a l’estat espanyol. Tot i això, els treballadors de l’entitat fa temps que es queixen de la sobrecàrrega de feina i la necessitat de tenir “sous més dignes”. “Aquests beneficis que diuen que ha aconseguit Caixabank, els han aconseguit tots els treballadors, no vostès”, han etzibat des de Comissions Obreres.

Imatge de la concentració dels sindicats durant la Junta General d’Accionistes de Caixabank / J.C.

Una de les situacions més complicades que van viure els treballadors de Caixabank són els ERO. Tots els sindicats han insistit que les sortides voluntàries que va ocasionar la fusió van ser possibles gràcies a la “valentia del planter”. De fet, Comissions Obreres ha recordat que “ha estat l’ERO més salvatge del país” i la SECB -sindicat de treballadors de Caixabank- ha afegit que “en els últims nou anys hi ha hagut 4 ERO”. D’aquesta manera, els sindicats han coincidit en què “la direcció ha creat un ambient de treball hostil en el que el talent no es vol quedar“. I és que, en les sortides voluntàries de l’entitat, una part molt rellevant van ser menors de 50 anys que “van deixar d’aportar el seu talent a la companyia”, han conclòs.

L’exclusió financera i la situació dels clients

L’associació d’usuaris de bancs, caixes i assegurances (Adicae) ha instat Caixabank a aplicar mesures reals per canviar la seva relació amb els clients, tot reclamant que “deixi d’arruïnar les butxaques dels consumidors” a la junta d’accionistes de l’entitat. A més, Adicae també ha demanat al banc que doni resposta als milers de consumidors immersos en processos judicials contra l’entitat i que s’adhereixi voluntàriament als sistemes de resolució per agilitar els tràmits. D’altra banda, ha recordat que els 4 milions de clients sènior “són molt important” i ha criticat les mesures que “més que evitar l’exclusió financera dels més grans, sembla que els hi posa les coses més complicades“.