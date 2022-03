El Cermi i la Plataforma Denaria treballaran per la inclusió financera

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) i la Plataforma Denaria treballaran conjuntament per la inclusió financera de les persones amb discapacitat i majors a través de la garantia de l’ús dels diners en efectiu.

Per a avançar en aquest propòsit, els presidents de Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, i de Plataforma Denaria, Javier Rupérez, han signat aquest dilluns un acord de col·laboració per a desplegar diferents iniciatives i accions que realitzin la importància de l’ús d’i accés als diners en efectiu com a principal mitjà d’interacció econòmica per a bona part de les persones amb discapacitat i, per tant, el seu caràcter d’eina fonamental de participació i inclusió.

En virtut d’aquest acord, el Cermi es converteix en entitat col·laboradora de la Plataforma Denària, a la qual aportarà les necessitats, demandes i propostes de la discapacitat organitzada per a integrar-les en l’agenda política de la defensa de l’efectiu.

El Cermi advoca per la llibertat d’elecció quant a l’ús dels diners, en efectiu o mitjançant transaccions telemàtiques, evitant entorns de pressió que eliminen el metàl·lic en favor de les operacions electròniques, la qual cosa pot deixar en situació d’exclusió financera a una part de les persones amb discapacitat.