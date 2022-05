Goirigolzarri afirma que Caixabank no tornarà a Barcelona

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha descartat aquest dimarts que l’entitat tingui plans de retornar a Barcelona la seva seu social durant els pròxims tres anys. En aquest sentit, Goirigolzarri ha assegurat que tot i que el canvi de seu a València va ser una decisió presa pel context polític, no tenen intenció de marxar i per tant, l’estada a València serà per un temps “indefinit”.

En el marc de la presentació a Madrid del Pla Estratègic pels anys 2022-2024, el president de Caixabank ha assegurat que la presència a València no preveu cap canvi a hores d’ara. Tot i això, també ha afirmat que no tenen cap const+ancia ni creuen en cap moment que hi torni haver les tensions polítiques que els van fer fugir de la capital catalana el 2017. D’aquesta manera doncs, sembla que tot i que la decisió de marxar a València podria haver tingut una motivació de fugir del conflicte, ara que no hi ha conflicte ja han trobat la comoditat a la ciutat.

José Ignacio Goirigolzarri intervenint en una junta general d’accionistes | ACN

L’Estat encara controla part de Caixabank

La fusió de Caixabank amb Bankia també ha fet que l’entitat passi a ser propietat de l’Estat en una part. En l’accionariat de Bankia hi havia la presència a l’entitat del denominat Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i un cop es van fusionar les entitats, el FROB va passar a tenir les accions de Caixabank, en concret un 16%. El Consell de ministres va establir com a data límit per la desinversió el 2023, però el termini podia ser ampliable.

D’aquesta manera, el FROB no estaria obligat a vendre les accions a la pròpia entitat bancària l’any que ve. Davant d’aquesta qüestió, Goirigolzarri s’ha mostrat calmat i ha assegurat que no és la seva feina ni voluntat “influir” en les decisions dels seus accionistes. “Mai a cap accionista d’una entitat on jo he treballat li he donat cap consells per entrar o sortir. Si mai ho he fet així, menys encara ho faré amb el FROB clar. ¿Conclusió? Ells han de prendre la decisió i òbviament la meva opinió és irrellevant”, ha explicat el president de Caixabank.