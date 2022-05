Caixabank busca duplicar la seva rendibilitat en els pròxims tres anys

El banc català més gran de l’Estat, Caixabank es marca com a objectiu pels pròxims tres anys duplicar la seva rendibilitat i situar-la al 12% en el període 2022-2024. D’aquesta manera, l’entitat ha assegurat que podria arribar a generar uns 9.000 milions d’euros de capital, on s’hi inclouen els dividents i la recompra d’accions per valor de 1.800 milions d’euros. Tal com ha argumentat el president de l’entitat bancària, José Ignacio Goirigolzarri, aquesta nova etapa de Caixabank permetrà oferir “la millor proposta de valor” per als clients i “mantenir una política de dividends atractiva per als accionistes”.

La seu de Caixabank a Barcelona

Aquest dimarts al matí, Caixabank presentarà el seu Pla Estratègic a Madrid. De fet, és el primer pla que ha fet l’entitat bancària des de la seva fusió amb Bankia. És per això, que han assegurat en un comunicat a la premsa que “l’objectiu és seguir creixent”, tal com ha indicat el conseller delegat, Gonzalo Gortázar. En aquest sentit, una de les prioritats de la companyia és millorar un 50% la nova producció d’hipoteques en comparació amb el període 2019-2021, mentre que en crèdit al consum, és a dir, l’activitat i compra dels clients, la meta és créixer un 30% en la nova producció.

En aquest sentit el Pla Estratègic de Caixabank s’articula en tres eixos molt marcats: “la digitalització, la sostenibilitat i els canvis en la manera de treballar“, ha explicat el president de l’entitat bancària. D’aquesta manera, ha assegurat que el banc treballa per continuar avançant en aquests eixos i ha recalcat que per aconseguir aquest creixement, Caixabank “deixa enrere una època de sis anys de tipus d’interés negatius”. Així doncs, l’objectiu principal, segons Goirigolzarri, és tenir uns tipus d’interés de gairebé un 2% en arribar el 2024.

Gortázar també ha destacat que els objectius per als pròxims anys se centren a impulsar el creixement dels ingressos, seguir potenciant el “model de relació omnicanal amb els clients” -tant presencial com telemàtic– i consolidar CaixaBank com el “grup financer de referència a Europa en compromís social i mediambiental”, ha dit el conseller delegat.

Caixabank també té objectius sostenibles

La companyia també ha augurat una transició sostenible. Així doncs, el comunicat de premsa indica que la entitat bancària té per objectiu continuar les seves inversions en sostenibilitat. En aquest aspecte, planteja mobilitzar 64.000 milions d’euros en finançament sostenible, una de les potes principals de l’estratègia de Caixabank, segons han explicat. A més, l’entitat també ha demanat la conscienciació dels seus accionistes. En aquest aspecte, ha anunciat que el 30% de la retribució dels accionistes anirà a la Fundació “laCaixa”.

Tot i això, no només se centren en la sostenibilitat medi ambiental sinó també en la social. D’aquesta manera, es preveu que MicroBank -el departament pensat per a petits empresaris i famílies- assoleixi el 2024 els 3.500 milions d’euros en nova concessió de finançament social per a famílies i emprenedors, un 36% més que al període 2019-2021. Tal com ha descrit Goirigolzarri: “Volem arribar a més famílies vulnerables”.