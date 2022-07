La llum és gairebé el triple de cara que fa un any

Els problemes que hi ha amb la tarifa de la llum són lluny de solucionar-se. De fet, per primera vegada el preu de la llum ha superat el llindar dels 300 euros des del mes de març. En concret, el dimarts es pagarà a 303,07 megawatts hora (MWh), segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE). Aquestes dades constaten que la llum ha arribat gairebé a triplicar el seu preu en tan sols un any. Aquest preu és el resultat de sumar el preu mitjà de la subhasta del mercat majorista (155,71 euros/MWh) i la compensació que es pagarà a les centrals de cicle combinat per l’aplicació del topall del gas (147,36 euros/MWh).

Un aparell d’aire condicionat, amb un llum encès de fons | ACN

El preu de la llum pels clients de la tarifa regulada pujarà aquest dimarts un 1,5%, segons les dades publicades aquest dilluns. D’aquesta manera, les tarifes continuen creixent i s’allunyen dels preus que es pagaven ara fa només un any. En aquest sentit, avui dia la llum és un 249,64% més cara que en el mateix període del 2021. Una de les principals raons d’aquest constant augment del preu de la llum són les temperatures d’aquests dies. L’onada de calor i les temperatures estiuenques han fet que molta més gent utilitzi els aires condicionats, un dels grans electrodomèstics que està marcant la despesa de llum de les llars.

La mesura poc útil de Sánchez

D’altra banda, tot i que el topall del gas que va implementar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez continua actiu, sembla que no està pal·liant els efectes del preu de la llum amb la rapidesa que s’esperava. L’excepció ibèrica per limitar el preu del gas per la generació d’electricitat està en vigor des del 15 de juny, quan va marcar 59,68 euros el megawatt hora. Ara, la compensació que paguen els clients és més del doble (147,36 euros).