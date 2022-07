El preu de la llum per a clients de tarifa regulada puja un 24,1%

El preu mitjà de la llum per a clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista ha pujat aquest divendres un 24,1% respecte d’ahir i ha arribat fins als 231,25 euros per megawatt hora (MWh), segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE). Així doncs, la xifra s’enfila fins a un 147,2% més que l’any passat, quan estava en 93,67 euros/MWh.

Aquest és el resultat de sumar el preu mitjà de la subhasta en el mercat majorista i la compensació per la demanda a les productores d’electricitat a través de gas, que es combina amb l’aplicació de l'”excepció ibèrica”, mesura per marcar un topall al preu del gas i permet reduir el rebut de l’electricitat.

A la subhasta, el preu mitjà de la llum o pool s’ha situat avui en els 146,73 euros/MWh, amb un màxim de 169,12 euros/MWh, que es donarà entre les 21.00 i les 23.00 hores, i un mínim de 120,89, registrat entre les 03.00 i les 04.00 hores.

Al pool se li ha de sumar la compensació de 84,52 euros/MWh als gasistes, xifra que encara no és definitiva. Aquesta quantitat ha de ser abonada per tots els beneficiaris de la mesura, els consumidors de tarifa regulada (PVPC) o els que tenen tarifa indexada tot i estar en el mercat lliure. Ahir aquesta dada se situava en els 62,04 euros per megawatt hora.

Un 33% menys gràcies a l'”excepció ibèrica”

L’“excepció ibèrica”, que va entrar en vigor el 15 de juny, és un mecanisme que limita el preu de gas per la generació d’electricitat a una mitjana de 48,8 euros per megawatt hora durant dotze mesos. Específicament, fixa un topall de 40 euros/MWh en els primers sis mesos i, posteriorment, un increment de cinc euros/MWh casa mes fins a la finalització de la mesura.

Sense el mecanisme ibèric, el preu de l’electricitat a Espanya hauria sigut de 345,17 euros /MWh de mitjana, uns 114 euros/MWh addicionals. Gràcies a l’aplicació d’aquesta mesura, però, els clients de tarifa regulada pagaran aproximadament un 33% menys de mitja en el dia d’avui.

Imatge d’arxiu d’una bombeta de llum càlida penjant del sostre | ACN

La baixada de preu es notarà en el rebut de juliol

La vicepresidenta tercera i ministra para la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va assegurar dimarts passat que la baixada del preu de la llum derivada de les mesures del govern espanyol, com la reducció de la càrrega fiscal o el topall del gas per la generació elèctrica, es començarà a notar en el rebut de juliol.

“En termes absoluts es pot produir una reducció menor pels que tenen una tarifa PVPC i una reducció més important pels que tenen una tarifa en el mercat lliure“, va indicar Ribera.

Segons els càlculs del govern espanyol, la rebaixa en els clients de tarifa regulada pot arribar al 15,3% durant els 12 mesos d’aplicació de l'”excepció ibèrica”. Pels consumidors industrials, en canvi, estima una rebaixa d’entre el 18 i el 20%.